Kako su se upoznali naš olimpijac i njegova supruga? I nakon 12 godina braka zaljubljeni su preko ušiju

Martin Sinković i supruga tijekom šetnje Zagrebom držali su se za ruke, a sve su snimili naš fotografi.

Zagrebačku špicu ove subote nije zaobišao ni naš proslavljeni veslač Martin Sinković, koji se u ugodnoj šetnji pojavio u društvu supruge Manuele. Iako ih ne viđamo često zajedno u javnosti, par je ovoga puta uživao u sunčanom danu, držeći se za ruke i razmjenjujući osmijehe.

Martin je bio ležerno odjeven – nosio je plavu sportsku majicu s natpisom i logom, trenirku tamnije nijanse te tenisice, a na glavi je imao kapu. Manuela je odabrala crno-bijelu haljinu, koju je uparila s visokim crnim čizmama preko koljena, a preko svega je nosila elegantan sivi kaput. Outfit je upotpunila sunčanim naočalama.

Martin i Manuela Sinković Foto: Josip Moler / CROPIX

Par je izgledao opušteno i sretno, a njihova prisnost i usklađeni stil plijenili su pažnju prolaznika.

Martin i Manuela Sinković Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, par se upoznao preko zajedničkih prijatelja u Manuelinom rodnom Sinju 2009. godine. Godinu dana nakon upoznavanja pozvao ju je da s njim ide na Sinjsku alku, a sve je ostalo povijest. Par se vjenčao u rujnu 2013. godine.

Par je i u našem IN magazinu progovorio o svom sretnom braku.

''Imali smo sreće, ja bi rekao, našli smo se, kliknuli smo otpočetka i evo, do sad traje. I uvijek smo jedno drugom na prvom mjestu, saživjeli smo se s tim našim tempom života, podržavamo se, volimo se i uvijek, što je najveći problem kod nekih parova, a kod nas nije i nadam se da nikad neće ni biti, puno komunikacije. Jako puno razgovaramo'', rekao je Martin tada.

Martin Sinković - 2 Foto: Nikola Vilic/Cropix

Martin Sinković sa suprugom Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Koliko mu zapravo znači Manuelina podrška?

''Najviše! To mi najviše znači, da nemam podršku Manuele, ne bi mogao biti ti gdje jesam i to stvarno naglašavam. Bez te podrške od osobe koju svakodnevno viđaš, ne bi mogao, jako sam zahvalan na tome, hvala ti ljubavi, puno pomažeš'', objasnio je.

Martin i Valent Sinković sa suprugama Foto: Matija Habljak/Pixsell

Martin Sinković i Rišpet - 10 Foto: Rišpet/PR

Upravo je lijepoj Manueli prošle godine odletio u zargljaj kada je shvatio da on i brat Valent kući nose zlatnu medalju s Olimpijskih igara. Fotografije pogledajte OVDJE.

Braća Sinković Foto: Igor Kralj/Pixsell

