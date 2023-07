Martin Sinković ususret desetoj godišnjici otkriva svoju recepturu za uspješan brak: ''Mislim da je to isto jedna od sitnica koja nekako drži taj brak''

Iako ga zbog ćelave glave, kaže, često doživljavaju na pogrešan način, Martin Sinković pokazao nam je svoju nježniju stranu. Uskoro mu se bliži deseta godišnjica braka, za koju nema nikakve velike planove jer svoju ljubav prema supruzi Manueli pokazuje i ostale dane u godini. Ovi golupčići su jednako zaljubljeni kao i na samom početku, a ovih su dana predstavili svoj zajednički projekt zdravog doručka. Sve možete saznati u prilogu In magazina!

I dok je doručak kod Tiffanyja proslavila Audrey Hepburn, kod nas bi doručak mogao popularizirati Martin Sinković. Naime, Martin i Manuela ovih su nas dana pozvali na zdravi početak dana i s ponosom predstavili svoj prvi zajednički projekt.

''Zato što je to u duhu veslanja, u duhu sporta, u duhu zdravog života, u duhu zdrave prehrane. Zato smo se za to odlučili'', ispričao je Martin Sinković.

Od čega se sastoji doručak šampiona?

''Od čega se sastoji? Od zobene kaše s raznim dodacima. Mislim da je to pogotovo za sportaše i za ljude koji žele dugo ostati siti najbolja solucija jer je zob taj dugo otpuštajući ugljikohidrat od kojeg si stvarno sit još duže vrijeme'', objasnio je.

Proklijala zob, šali se Martin, možda i ne zvuči primamljivo, ali ima cijeli niz korisnih svojstava.

''Nema nikakav drugačiji okus, proklijala zob je zob koja je malo proklijala i onda se prerađuje, ima bolja nutritivna svojstva, više dobrih sastojaka i lakše je probavljiva'', govori Martin Sinković.

Oduvijek su htjeli nešto pokrenuti zajedno, a Martinova potreba za brzim i zdravim doručkom dala im je vjetar u leđa.

''Kalorije lako dođu, a teško ih se riješiti, haha, ja trošim 2 do 3 tisuće kalorija po treningu, ako imam dva teža treninga, znam čak 5 do 6 tisuća potrošiti dnevno, a onda još bazalni metabolizam je odraslom muškarcu moje težine oko 2 i pol tisuće kalorija, tako da jako puno mogu pojesti. U biti, ja uvijek kažem, oko tog mršavljenja, puno ljudi ima problem s tim, matematika uopće nije problem, uneseš manje nego što potrošiš, ali teško se suzdržat nekad'' objasnio je dodatno.

A Manuela nam je otkrila sčime Martin nekad zgriješi?

''Joj, jako voli sladoled, to mu je nešto što ne može odoliti, doma imamo zabranu kupovanja svih većih pakiranja jer jedno pakiranje Martinu znači jedan obrok. Kad se kanta otvori, ne zatvara se'', našalila se Manuela.

Bračnim vodama skladno i mirno plove već gotovo puno desetljeće, a za veliku godišnjicu nemaju nekih posebnih planova.

''Ja mislim da ljubav treba pokazivati svaki dan, a ne samo na godišnjicu, ja ženi kupim cvijeće i na Valentinovo i na rođendan, ali iskreno, više mi je to reda radi, ja je volim iznenaditi nekad s cvijećem i to mi puno više znači jer ovo očekuje'', priča Martin.

Kojim ju to onda Martin ovako nekim svakodnevnim sitnicama iznenadi? Je li romantičan?

''Je! Martin je jako romantičan. Ovo što je i sam rekao, iznenadi me cvijećem, često, ne mogu uopće očekivati. Ono što je meni jako slatko je da me svaki put kad može me dočeka kad idem s posla doma. Ne znam, puno je tu nekakvih sitnica koje su nama uobičajene'', otkrila je Manuela.

Osim iskrene i otvorene komunikacije, uz poneku romantičnu gestu, čini se da recept za uspješan brak ipak ide kroz želudac.

''Ja volim raditi kolače, Martin voli kuhati, i onda kad imamo vremena si ipak malo priuštimo dan za sebe u kuhinji. U biti, mi volimo večeru zajedno, uvijek čekamo jedno drugo zajedno za večeru'', kažu.

I ono što ćete zasigurno i vi primijetiti – jedno drugomu ne ispuštaju ruku.

''Ali inače se držimo za ruke, i doma kad smo, kad sjedimo, držimo se za ruke, volimo to i iskreno mislim da je to isto jedna od sitnica koja nekako drži taj brak da uvijek ima čari neke i tog žara'', otkrio je Martin.

Međutim, ne brinite se, i oni jedno drugo, baš kao i svaki drugi normalan par, znaju sitnicama dovesti do ludila.

S čim Martin iznervira Manuelu?

''Kad trčiš niz stepenice. Ne zna sići niz stepenice normalno. I kad se nekad naljutiš zbog gluposti'', otkrila je Manuela.



''Imali smo sreće, ja bi rekao, našli smo se, kliknuli smo otpočetka i evo, do sad traje. I uvijek smo jedno drugom na prvom mjestu, saživjeli smo se s tim našim tempom života, podržavamo se, volimo se i uvijek, što je najveći problem kod nekih parova, a kod nas nije i nadam se da nikad neće ni biti, puno komunikacije. Jako puno razgovaramo'', otkrio je Martin.

Koliko mu zapravo znači Manuelina podrška?

''Najviše! To mi najviše znači, da nemam podršku Manuele, ne bi mogao biti ti gdje jesam i to stvarno naglašavam. Bez te podrške od osobe koju svakodnevno viđaš, ne bi mogao, jako sam zahvalan na tome, hvala ti ljubavi, puno pomažeš'', rekao je Martin i nagradio svoju suprugu poljupcem pred kamerama.

