Gužva u centru naše metropole! Tračak sunca bio je dovoljan razlog za izlazak poznatim Hrvatima

Poznate face preplavili su centar Zagreba, a fotoaparati naših fotografa nisu prestajali škljocati.
Od faca s malih ekrana, sportaša, pa sve do domaćih glumačkih legendi – svi su iskoristili ovu hladnu subotu za kavu, šetnju i druženje. Ulice su bile ispunjene smijehom, zagrljajima i ležernim kombinacijama, ali i onima koji su se posebno potrudili da zablistaju.
Na špici je naš glumac Momčilo Otašević snimljen sa svojim nasljednicima. Više o tome pisali smo OVDJE.
Momčilo Otašević Foto: Josip Moler / CROPIX
Legendarna glumica Jadranka Matković viđena je nakon dugo vremena u javnosti. Više pročitajte OVDJE.
Jadranka Matković Foto: Josip Moler / CROPIX
A bili su tu i naša bivša primabalerina Almira Osmanović, naša voditeljica Anja Alavanja Viljevac, supruga proslavljenog rukometaša Igora Vorija - Olja Vori, veslač Martin Sinković. Tko je još snimljen u centru naše metropole pogledajte u nastavku članka ili našoj galeriji.
Almira Osmanović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Anja Alavanja Viljevac Foto: Josip Moler / CROPIX
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Martin Sinković Foto: Josip Moler / CROPIX
Lu Jakelić Foto: Josip Moler / CROPIX
Lu Jakelić Foto: Josip Moler / CROPIX
Dubravko Šimenc Foto: Josip Moler / CROPIX
Barbara Mandarić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
Ivan Mišetić i supruga Ariana Foto: Josip Moler / CROPIX
Eugen Stjepan Višić Foto: Josip Moler / CROPIX
