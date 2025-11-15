Gužva u centru naše metropole! Tračak sunca bio je dovoljan razlog za izlazak poznatim Hrvatima

Poznate face preplavili su centar Zagreba, a fotoaparati naših fotografa nisu prestajali škljocati.

Zagrebačka špica i ove je subote bila središte okupljanja naših poznatih lica.

Od faca s malih ekrana, sportaša, pa sve do domaćih glumačkih legendi – svi su iskoristili ovu hladnu subotu za kavu, šetnju i druženje. Ulice su bile ispunjene smijehom, zagrljajima i ležernim kombinacijama, ali i onima koji su se posebno potrudili da zablistaju.

Na špici je naš glumac Momčilo Otašević snimljen sa svojim nasljednicima. Više o tome pisali smo OVDJE.

Momčilo Otašević Foto: Josip Moler / CROPIX

Legendarna glumica Jadranka Matković viđena je nakon dugo vremena u javnosti. Više pročitajte OVDJE.

Jadranka Matković Foto: Josip Moler / CROPIX

A bili su tu i naša bivša primabalerina Almira Osmanović, naša voditeljica Anja Alavanja Viljevac, supruga proslavljenog rukometaša Igora Vorija - Olja Vori, veslač Martin Sinković. Tko je još snimljen u centru naše metropole pogledajte u nastavku članka ili našoj galeriji.

Almira Osmanović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Anja Alavanja Viljevac Foto: Josip Moler / CROPIX

Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX

Martin Sinković Foto: Josip Moler / CROPIX

Lu Jakelić Foto: Josip Moler / CROPIX

Lu Jakelić Foto: Josip Moler / CROPIX

Dubravko Šimenc Foto: Josip Moler / CROPIX

Barbara Mandarić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

Ivan Mišetić i supruga Ariana Foto: Josip Moler / CROPIX

Eugen Stjepan Višić Foto: Josip Moler / CROPIX

