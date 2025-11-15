Prepoznajete li je? Svjetski slavna ljepotica iznenadila drastičnom promjenom

Slavna manekenka utjelovila je vjetar u novom izdanju kultnog Pirellijevog kalendara, a njezino izdanje u crnom izazvalo je lavinu reakcija.

Irina Shayk, jedna od najpoznatijih manekenki svijeta, pojavila se na prestižnoj večeri povodom predstavljanja Pirellijeva kalendara za 2026. godinu u Pragu, ali u izdanju koje je rijetko tko očekivao.

Na crveni tepih zakoračila je u prozirnoj crnoj haljini na jedno rame, izrađenoj od laganog materijala koji je otkrivao njezinu vitku figuru.

Irina Shayk Foto: Profimedia

Uz upečatljivu haljinu, Irina je nosila maramu preko glave koja joj je dodatno naglasila crte lica, a obrve je izblajhala - trend koji sve češće viđamo na modnim pistama.

Irina Shayk Foto: Profimedia

Kombinaciju je začinila velikim smaragdnim naušnicama i tamnocrvenim ružem.

Irina Shayk Foto: Profimedia

Zbog ovog izdanja čak je i njezinim najvećim obožavateljima bio potreban trenutak da shvate o kome se radi.

Irina Shayk Foto: Profimedia

A o čemu je zapravo riječ? Ova 39-godišnja ljepotica pojavljuje se u najnovijem izdanju prestižnog kalendara The Cal, iza kojeg stoji poznati talijanski brend guma Pirelli. Ovogodišnje izdanje snimio je renomirani norveški fotograf Sølve Sundsbø, a inspiracija su bili snaga i ljepota prirodnih elemenata, stoji na službenim stranicama brenda.

Irina Shayk Foto: Afp

Slavna manekenka utjelovljuje vjetar, dok su joj društvo u kalendaru pravile i druge moćne žene iz svijeta sporta, glazbe i filma – među njima su Venus Williams, FKA Twigs, Gwendoline Christie i brojne druge.

Irina Shayk - 6 Foto: Afp

Irina Shayk (Foto: AFP) Foto: Afp

