Prirodna ljepotica! Anja Alavanja Viljevac sve je zasjenila kada se pojavila na Cvjetnom

Anja Alavanja Viljevac na zagrebačkoj špici je pokazala svoj nenametljiv, ali besprijekoran stil.

Nova voditeljica našeg IN magazina, Anja Alavanja Viljevac, ove je subote privukla poglede u centru Zagreba svojim pojavljivanjem u jednostavnom, ali efektno složenom izdanjem.

Lijepa voditeljica poznata je po prirodnoj ljepoti i besprijekornom stilu, a upravo je to još jednom pokazala i u ovoj šetnji gradom.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Josip Moler / CROPIX

Za ležeran, ali profinjen look odabrala je široke traperice visokog struka, koje je uparila s bijelom vestom na kopčanje i klasičnim smeđim kaputom. Stajling je zaokružila bež gležnjačama s malom petom i kožnom torbom s resicama, a cijelom izdanju posebnu dozu šarma dao je njezin osmijeh i opuštena frizura s razigranim valovima.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Josip Moler / CROPIX

Anja Alavanja Viljevac Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Naša legendarna glumica viđena u javnosti nakon dugo vremena

U ekskluzivnom razgovoru nedavno nam je govorila o novoj ulozi, profesionalnim počecima i svakodnevici iza kamera. Veliki intervju pročitajte OVDJE.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV

Ova prekrasna sama svoj je televizijski put gradila upravo na Novoj TV. Više o tome doznajte u prilogu OVDJE.

Galerija 2 2 2 2 2

Pogledaji ovo Celebrity Naša legendarna glumica viđena u javnosti nakon dugo vremena

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Prepoznajete li je? Svjetski slavna ljepotica iznenadila drastičnom promjenom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Noge iz snova! Naša misica u raskošnoj haljini pokupila samo najljepše komplimente