Naša legendarna glumica viđena u javnosti nakon dugo vremena

Na zagrebačkoj špici snimljena je naša legendarna glumica koju dugo nismo vidjeli u javnosti – prizori su raznježili mnoge.

Jedna od naših najuspješnijih glumica, 74-godišnja Jadranka Matković snimljena je u subotu na zagrebačkoj špici.

Uz nju je bio i glazbenik eugen za kojeg se pridržavala dok je hodala, a u ruci je imala i štap.

Jadranka Matković Foto: Josip Moler / CROPIX

Jadranka je ostvarila zavidnu glumačku karijeru, no njezin život nije bio nimalo lak i danas živi u jednom zagrebačkom domu za starije i nemoćne. U domu je već četiri godine, a tamo je završila zbog lošeg zdravlja i deložacije.

Jadranka Matković Foto: Josip Moler / CROPIX

Tijekom bogate glumačke karijere imala je više od 120 uloga, a one zadnje odigrala je u serijama "Kud puklo, da puklo" i "Nad lipom 35", a s glumicom Nives Ivanković i dalje je prijateljica.

''Istina, u kontaktu smo. Čujem se s prijateljima i poznanicima uglavnom kada oni imaju vremena, svatko ima neki svoj posao i brige. Posjeti me i troje mlađih glumaca, ne osjećam se zaboravljeno'', izjavila je za Večernji.

Jadranka Matković Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Glumica se nedavno pojavila u video spotu glazbenika eugena. Više o tome pročitajte OVDJE.

Jadranka Matković Foto: Screenshot

Inače, Matković je prvu ulogu ostvarila davne 1969. godine u seriji "Sumorna jesen", a gledatelji je dobro pamte i iz "Čaruge" i "Bogorodice".

Jadranka Matković Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prije dvije godine pisali smo kako se glumica povukla iz javnog života, a više o tome pročitajte OVDJE.

Jadranka Matković Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

