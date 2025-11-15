Ludnica u Frankfurtu! Pogledajte atmosferu s najvećeg okupljanja Hrvata iz dijaspore

Naše najveće zvijezde već tradicionalno zapjevat će na 14. izdanju ovog koncerta.

U Frankfurtu se održava dugoočekivana 14. Hrvatska noć. U Suwag Energie Areni stiglo je tisuće posjetitelja iz cijele Njemačke, ali i šire kako bi uživali u glazbi naših zvijezda.

Publiku će večeras zabavljati Petar Grašo, Doris Dragović, Grupa Vigor, Mate Bulić, Miroslav Škoro, Dalmatino, TS Dukati, Hrvatske ruže i Tony Cetinski.

Hrvatska noć u Frankfurtu - 27 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 26 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 25 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 24 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 22 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Voditelj ovogodišnjeg programa je Dalibor Petko.

Hrvatska noć u Frankfurtu - 8 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 17 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 18 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 16 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Među prvima je s nastupom krenuo Dalmatino koji je odmah rasplesao prve redove publike, a zatim je zapjevala i Doris Dragović. Već tradicionalno, za Hrvatsku noć traži se i karta više.

Hrvatska noć u Frankfurtu - 5 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Doris Dragović Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Doris Dragović Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Hrvatska noć u Frankfurtu - 9 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 4 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 2 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska noć u Frankfurtu - 1 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dupkom punu dvoranu u Frankfurtu ispunile su hrvatske zastave, crveno bijele kockice i uzavrela atmosfera.

