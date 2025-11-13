Znate li tko je ovo? Njezini roditelji su velike glumačke ikone!

Kći Helene Bonham Carter i Tima Burtona Nell Burton zablistala je u svojoj prvoj kampanji za jedan brend nakita.

Još jedna nepobeba spremna je za ulaz u svijet slavnih. Kći nekadašnjeg para Helene Bonham Carter i Tima Burtona, 17-godišnja Nell Burton imala je svoj manekenski debi.

Tinejdžerica se pojavila uz svoju slavnu majku u kampanji luksuznog brenda nakita Larkspur & Hawk za njihovu novu kolekciju Palette, koja je ovog tjedna predstavljena javnosti, zablistavši u svilenoj ružičastoj haljini s cvjetnim detaljima.

Svoju dugu smeđu kosu oblikovala je u opuštene valove, te ukrasila sitnim draguljima, a šminka je bila nježna — roze usne i blago rumenilo. Za potrebe kampanje, 17-godišnjakinja je nosila raskošnu Sadie Large Riviere ogrlicu, čija cijena iznosi impresivnih 5.300 dolara.

Nell Burton Foto: Afp

Nell Burton - 9 Foto: Profimedia

S druge strane, njezina slavna majka pozirala je uz nju u haljini slične nijanse i elegantnom bež sakou, a za ovu priliku je nosila svijetloružičastu periku. Promotivne fotografije pogledajte OVDJE.

Glumica poznata po ulogama u franšizi "Harry Potter" i filmovima bivšeg supruga, često je govorila o izazovima roditeljstva.

Nell Burton - 4 Foto: Profimedia

Nell Burton - 8 Foto: Profimedia

"Biti mama mnogo je teže nego biti glumica. Djeca me uče važnim stvarima, poput toga da nije moj posao znati sve. Morate ih naučiti da sami razmišljaju. Kakvo olakšanje — ne moram sve znati", ispričala je još 2010. godine.

Lijepa Nell, koja crtama lica uvelike podsjeća na svoje roditelje, izrazito je privatna i nema profile na društvenim mrežama, no povremeno se pojavi s roditeljima na crvenom tepihu. U lipnju je uz majku prisustvovala zabavi Royal Academy Summer Exhibition u Londonu, gdje je također oduševila modnim izdanjem — ružičastom haljinom s volanima i srcolikim dekolteom.

Nell Burton - 5 Foto: Profimedia

Nell Burton - 7 Foto: Profimedia

Osim što se okušala u modelingu, Nell je ponekad imala i male cameo uloge u očevim filmovima, poput "Dark Shadows", "Big Eyes" i "Alice in Wonderland". Ipak, Bonham Carter je više puta poručila kako ne želi da Nell i njezin stariji brat Billy Raymond idu njezinim stopama i stopama bivšeg partnera.

"Želim da budu odvjetnici ili računovođe. Mislim da nijedan glumac ne želi da mu se djeca bave ovim poslom", poručila je još 2008. osebujna glumica koja je s poznatim redateljem bila 13 godina u vezi. Živjeli su dvije zasebne kuće spojene tunelom, a nakon prekida, Burton je obje kuće poklonio bivšoj partnerici, koja je od 2018. u vezi s 21 godinu mlađim povjesničarom umjetnosti Ryem Dagom Holmboeom.

