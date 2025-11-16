Sjećate se Ane Šafranek? Evo kako izgleda glumica koja je obilježila kultni film

Mirjana Bohanec Vidović podržala je novu generaciju kazališnih umjetnika na promociji predstave "Cabaret".

Druga premijerna izvedba predstave "Cabaret" zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta i ovoga puta je mnoge zainteresirane, među kojima je bila i hrvatska Prva dama Sanja Musić Milanović.

U prepunom gledalištu jedna kultna osoba se istaknula jer ju posljednjih godina nemamo prilike često viđati. U pitanju je glumica Mirjana Bohanec Vidović, koja je u pratnji bila na predstavi, a sjedila je u prvom redu, nedaleko Musić Milanović.

Iako je prošlo gotovo šest desetljeća od njezine kultne uloge Ane Šafranek u filmu "Tko pjeva zlo ne misli", njezin prepoznatljivi osmijeh ostao je uvijek isti dok je pozirala fotografima.

Danas 86-godišnja Bohanec odmalena je pokazivala sklonost prema umjetnosti, iako je proživjela teško djetinjstvo obilježeno gubitkom oca i zlostavljanjem od strane očuha. Već tijekom studija na Muzičkoj akademiji je debitirala na sceni HNK-a, profilirajući se kao operna pjevačica s lirsko-koloraturnim glasom.

Unatoč tome što je ostvarila mnoge uloge na domaćim i inozemnim kazališnim scenama, uloga u "Tko pjeva zlo ne misli" donijela joj je posebno mjesto u povijesti hrvatske popularne kulture, a pjesme koje je otpjevala u tom filmu spadaju među najznačajnijim skladbama hrvatskog mjuzikla.

U kazalištu je pronašla ljubav - svog drugog supruga liječnika Ivu Vidovića primijetila je na hodniku kazališta, čime joj je sudbina napokon donijela ljubav koju je toliko priželjkivala. Ivo, koji je preminuo prije osam godina, podržavao ju je u karijeri, bilo da se radi o kazalištu ili diplomaciji, i bio najveći obožavatelj, zbog čega je Mirjana u nekoliko navrata priznala da bol nakon njegovog odlaska nikad nije nestala.

Ipak, ono za čime je najviše žalila jest bilo to što nikad nisu imali zajedno djecu.

"U najboljim godinama puno sam radila i rano se razvela. Kad sam zatrudnjela imala sam prometnu pa sam izgubila bebu s pet mjeseci. Poslije više nisam mogla roditi", ispričala je za 24sata. Ipak, nije zaboravila koliko ju je obilježilo teško djetinjstvo, pa je uz pomoć nagrade "Mirjana Bohanec" odlučila pomoći mladim ljudima.

"To je jednokratna nagrada od 1000 eura koju dajem iz svoje ušteđevine. Ne mogu davati mjesečnu stipendiju, ali nagradu mogu", kazala je glumica i pjevačica, koja unatoč vitalnoj dobi, i dalje pohađa predstave i premijere i time daje podršku novim generacijama kazališnih umjetnika.

Nedavno je bila i u Opatiji, o čemu više čitajte OVDJE.

