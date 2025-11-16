Bila je idol mnogih djevojčica, ali i simbol najvećeg skandala u povijesti sporta

Marion Jones u kratkom razdoblju je postala idol mnogih američkih djevojčica, no laganje u policijskoj istrazi i sumnja u doping bacila je ljagu na njezino ime.

Marion Jones bila je jedna od najvećih sportskih ikona svoje generacije - eksplozivna atletičarka, globalna zvijezda i simbol američke sportske moći. Njezina karijera obuhvatila je nevjerojatne uspone, težak i javni pad, te pokušaj novog početka daleko od atletskih staza na kojima je stvorila legendu.

Danas, gotovo dva desetljeća nakon skandala koji je potresao sport, Marion živi mirnijim životom i radi kao motivacijska govornica, ali put do unutarnjeg mira bio je dug i bolan.

Marion Jones - 4 Foto: Afp

Marion Jones - 3 Foto: Afp

Marion Lois Jones rođena je 12. listopada 1975. u Los Angelesu, a već kao dijete bila je fenomen. Bila je brža od većine vršnjaka, a ozbiljno treniranje počela je u tinejdžerskoj dobi.

Do srednje škole već je postala nacionalna senzacija – nezaustavljiva u sprintu, skoku u dalj i štafetama. Njezin talent bio je toliko impresivan da je smatrana najvećom američkom nadom nakon Florence Griffith-Joyner. Istovremeno je briljirala i u košarci, pa je dobila stipendiju za Sveučilište Sjeverne Karoline, gdje je postala i NCAA prvakinja.

Marion Jones - 3 Foto: Profimedia

Marion Jones - 5 Foto: Afp

Već na prvom međunarodnom turniru, Svjetskom prvenstvu 1997. u Ateni, osvojila je zlato na 100 metara i 4x100 m štafeti, a dvije godine kasnije pokušala je osvojiti četiri zlata. Iako je ponovila zlato na 100 metara, a na skoku u dalj je osvojila broncu, zbog ozljede se povukla s 200 metara i štafete. Bez obzira na to, ubrzo su stizale ponude mnogih sponzora koji su se natjecali koji će ponuditi više, a Jones je postala nova miljenica nacije i uzor mnogih djevojčica.

Nitko tada nije mogao predvidjeti što slijedi.

Marion Jones - 2 Foto: Profimedia

Marion Jones - 2 Foto: Afp

Godinama su kružile glasine o dopingu, ali Marion je sve poricala. Afera BALCO – jedan od najvećih doping skandala u povijesti sporta – počela se raspetljavati 2003. godine, a u nju je bilo uključeno 20-ak najelitnijih sportaša, među kojima su bili i njezin bivši suprug C. J. Hunter i bivši partner Tim Montgomery, s kojim je dobila sina Tima jr.

Istraga je otkrila da su brojni elitni sportaši koristili tzv. "The Clear", supstancu za povećanje performansi koja se u to vrijeme nije mogla otkriti testiranjem. Jones je i dalje tvrdila da je čista, no 2007. godine konačno je priznala da je lagala i da je uzimala nedopuštena sredstva.

Posljedice su bile teške - oduzete su joj sve olimpijske medalje, izbrisani su joj rezultati od 2000. nadalje, izgubila je većinu prihoda, ugovora i sponzora, reputacija joj se urušila preko noći, a zbog laganja saveznim vlastima tijekom istrage, morala je odslužiti šest mjeseci zatvora.

Marion Jones - 4 Foto: Profimedia

Marion Jones - 1 Foto: Profimedia

Kaznu je služila u Teksasu, daleko od glamura, slave i svjetla reflektora na koje je bila navikla. U intervjuima kasnije je priznala da je zatvor za nju bio "najponiznije iskustvo u životu", ali i prekretnica koja ju je natjerala da se suoči s vlastitim greškama. Nedugo prije nego priznanja, udala se za barbadoskog sprintera Obadelea Thompsona s kojim ima dvoje djece.

Nakon izlaska iz zatvora, Jones se pokušala vratiti u profesionalni sport, ali ne u atletiku. Pridružila se WNBA klubu Tulsa Shocku, no i ta karijera je završila 2011. godine.

Danas 49-godišnja Marion Jones živi daleko od svjetla reflektora i velike slave. Bavi se motivacijskim govorima, potičući mlade sportaše da donose bolje odluke, humanitarnim radom i aktivnostima vezanima uz edukaciju o pritiscima profesionalnog sporta, a nakon razvoda od Thompsona živi u Austinu. Prošle godine otkrila je kako je lezbijka i da je više od desetljeća u vezi sa ženom imena Adele, kojoj je čestitala rođendan na Instagramu.

Nakratko se vratila u trećoj sezoni reality emisije "Special Forces: World's Toughest Test", otkud se morala povući zbog medicinskih razloga. Posljedicu vuče i godinu dana nakon snimanja, što je pokazala šaljivim videom na TikToku, gdje se priključila početkom Covida.

Marion Jones priča je o nadljudskim talentima, ogromnim ambicijama, pogrešnim odlukama i snazi da se ponovno ustane. Možda više nikada neće biti slavna kao nekad, ali kroz svoj rad danas pokušava dokazati da je moguć novi početak, čak i nakon najglasnijeg pada u povijesti sporta.

