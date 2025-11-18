Thompsonova supruga dirljivo se prisjetila žrtava na Dan sjećanja: "Heroje se nikad ne zaboravlja..."

Thompsonova supruga Sandra Perković na Instagramu je objavila dirljivu objavu povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

Dana 18. studenog obilježavaju se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Tisuće ljudi boravilo je u utorak u Vukovaru kako bi se prisjetili svih stradalih u ratu.

Oni koji nisu bili u mogućnosti doći u Vukovar učinili su to na okupljanjima u drugim gradovima ili putem društvenih mreža.

Supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković na svojem Facebooku je podijelila objavu stranice "Bog je tu" s nizom fotografija na kojima se nalaze emotivni citati.

"Zamisli, kakva je to ljubav morala biti…", "Zamisli, kakva je to ljubav, kada je netko ostavio svoju obitelj, posao, dom i žrtvovao sve što je imao kako bi ti živio u slobodi", "Kada je netko svjesno iašo dati svoj život za tebe, po uzoru na Isusa, kako bi te spasio", "Danas te ljude nazivaju braniteljima, ali postoji još jedna ljepša riječ koja ih u potpunosti opisuje – heroji", "A heroje se nikad ne zaboravlja. Ako su oni mogli umrijeti za nas, onda mi moramo živjeti za njih. Živjeti ovu slobodu i ljepotu Domovine koju su nam svojim životima sačuvali. Hvala vam, heroji naši. Vaši Hrvati!", stoji u nizu grafika koje je podijelila na Facebooku.

I njezin suprug je posvetio posebnu objavu na Faceboku, podijelivši stihove iz pjesme "Bijeli golubovi".

Sandra Perković je ovoga ljeta putovala na Korčulu kako bi prisustvovala manifestaciji Trag u beskraju, o čemu više pročitajte OVDJE.

Tko je Thompsonova supruga? Više o njoj saznajte OVDJE.

