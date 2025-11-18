Pretraži
"kakva je to ljubav..."

Thompsonova supruga dirljivo se prisjetila žrtava na Dan sjećanja: "Heroje se nikad ne zaboravlja..."

Piše E.G., Danas @ 21:47
Marko Perković Thompson i Sandra Perković Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Robert Anic/PIXSELL

Thompsonova supruga Sandra Perković na Instagramu je objavila dirljivu objavu povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

