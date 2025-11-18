Kako izgleda majka Danijele Martinović? Rijetko ju viđamo u javnosti!

Majku Danijele Martinović Ivanku ne viđamo često u javnosti, no u svojim rijetkim pojavljivanjima uvijek srčano podržava svoju kćer.

Danijelu Martinović mnogi su upoznali kroz njezin glazbeni rad, što kroz grupu Magazin, što kroz samostalnu glazbenu karijeru. 54-godišnja Splićanka prvi puta je ostala zapažena 1989. na Splitskom festivalu s pjesmom "Zumbuli", a i danas pamtimo njezine hitove poput "Da je slađe zaspati", "Pleši sa mnom", "Neka mi ne svane", "Ovako ne mogu dalje", "Brodolom" i ostale pjesme.

Veliku podršku su joj tijekom karijere pružali njezini roditelji Ivan i Ivanka, koje ne dijeli često na društvenim mrežama, no može ih se vidjeti ili na njezinom Instagramu, koncertima ili događanjima na kojima promovira svoje projekte.

Danijela Martinović s majkom - 4 Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Danijela Martinović s majkom - 1 Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Danijela Martinović s majkom - 2 Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Gospođa Ivanka, na koju Danijela jako sliči, bila je s kćeri i na koncertu u Lisinskom ranije ove godine, ali i na prezentaciji knjige "Tuširanje duše". U knjizi se prisjetila mnogih događaja iz svog života, među kojima je bila i teška prometna nesreća.

Danijela Martinović s majkom Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Danijela Martinović s roditeljima Foto: Instagram

Danijela Martinović s roditeljima Foto: Instagram

"Ja sam ispala iz auta, jedina", pročitala je isječak iz knjige. "Mama udara nogama prvo u staklo da može izaći van, čuje kako nešto istječe, vrišti: "Zapalit ćemo se, curi benzin!" A to je bila rakija". Tada je, kaže, pala točno između dva velika kamena. "Mama mi je poslije rekla da sam pala malo više lijevo ili desno, da bih umrla na licu mjesta. Ali nisam."

Osim Danijele, Martinovići imaju još jednu kćer Izabelu i dvojicu sinova Ivana i Denisa.

