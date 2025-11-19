Što kažete na spektakularni nacionalni kostim naše misice? Cijeli svijet je hvali!

Naša predstavnica na svjetskom izboru ljepote izazvala je lavinu pozitivnih reakcija svojim raskošnim izdanjem.

U sklopu 74. izbora za Miss Universe održan je i tradicionalni National Costume Show, gdje su natjecateljice iz više od 130 zemalja pokazale raskoš svojih nacionalnih kostima.

Naša misica Laura Gnjatović zablistala je u srebnoj kreaciji, koji nosi važnu poruku. Njezin kostim dizajnirao je renomirani Juraj Zigman, a inspiriran je plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranskom moru.

Reakcije na njezin kostim već su preplavile društvene mreže.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: PR

''Bravo Laura'', ''Kakva si'', ''Napokon imamo šanse! Fenomenalna'', ''Svaka ti čast, naš ponos! Besprijekorna svaku sekundu natjecanja'', ''Ali hod, wow'', ''Svjetski, a naše'', ''Naša lipa Zadranka, naša dika, naša kraljica'', ''Wauuu'', ''Ali noge'', ''Prekrasna'', ''Cura je nevjerojatna u svakom pogledu'', ''Ljepotica'', ''Kakva posvećenost ulozi'', ''Graciozna'', ''Ova djevojka zaslužuje top 5 ako ne i pobjedu, što joj ja od svega srca želim'', ''Prekrasna, a kostim je top'', nizale su se poruke iz cijelog svijeta ispod Laurine objave na Instagramu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

