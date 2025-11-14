Priča o Sarajliji i njegovoj Sabki prava je inspiracija za sve koji su na njih naišli!

Tihomir Vanja Ostojić je sarajevski influencer i fotograf kojeg regija prepoznaje po šaljivim videima s mačkom Sabijom, poznatijom i kao Sabkom.

Ime Tihomira Vanje Ostojića na prvu vjerojatno neće biti poznato mnogima, no ljubitelji društvenih mreža zasigurno su barem jednom naletjeli na njega ili njegov video.

43-godišnji Sarajlija, koji na društvenim mrežama objavljuje pod imenom @makaki82 i njegova mačka Sabija, poznata i kao Sabka, šaljivim videima u kojima ga ona napada i, kako sam kaže "gleda k'o u vrapca" osvojili su čitavu regiju, prikupivši preko 365 tisuća pratitelja i gotovo 20 milijuna lajkova na TikToku.

Tihomir je više od vlasnika najzločestije mace na Balkanu, kako mnogi tepaju Sabki. Kako je ispričao u nekoliko videa i podcastova, 1996. godine je kao 14-godišnjak išao brati trešnje u sarajevskom naselju Mojmilo. Tek godinu dana od kraja rata, mine su i dalje predstavljale ozbiljnu opasnost.

Tražeći trešnje, nagazio je na jednu minu, koja ga je odbacila na drugu. Vodeći se instiktom, prekrio je glavu rukama i u toj eksploziji izgubio obje šake.

"Izgubio sam ruke, mislio sam da sam mrtav i da su me zakopali", ispričao je u podcastu Hype TV-a, prisjetivši se užasnih trenutaka nakon što se probudio poslije eksplozije.

Dok bi mnoge ova situacija odvela u loše misli, Ostojić je odlučio motivirati druge svojom pričom. Prije nego je u njegov život ušla Sabija, počeo se baviti fotografijom, uglavnom snimajući street fotografije. Njegova djela pokazuju drugu, alternativnu stranu Sarajeva, koju nemamo prilike često vidjeti. Trebao je 2020. održati prvu samostalnu izložbu fotografija, no pandemija Covida je poremetila planove.

Ipak, najveću pažnju dobio je posljednje tri godine kada mu se u život ušetala jedna bijelo-crna mačka koju je nazvao Sabija. Sve je počelo s njegovom željom da udomi crnu mačku, no prijateljica njegove bivše djevojke je pronašla mače drugačije boja. Iako nije bila crna mačka, bila je to ljubav na prvi pogled, a zanimljivo je kako je običnim nesporazumom dobila ime.

"Ime je dobila po Sebiji Izetbegović, ali ja sam tad mislio da se ona zove Sabija, i onda je ostalo tako. Nastala je – Sabka", ispričao je za Gracija.ba.

Njezina ekscentričnost, skakanje po prozorima, zastorima i vratima, skidanje lampi, griženje Tihomirovih stopala i ruku, rušenje otvorenih boca Coca-cole, uništavanje skupih televizora i luckastost osvojili su srca velikog broja publike na društvenim mrežama. Njihovi videi u kojima Sabka radi dar-mar, a Tihomir izmišlja nove psovke i nadimke munjevitom brzinom su osvojili Balkan, ostvarivši višemilijunske preglede, a fanovi su postali Sabkoljupci.

Priča Tihomira Ostojića, njegove Sabke i još dva mačića koji su nedavno stigli u njihovu obitelj je priča o ljubavi čovjeka i životinje koja nadilazi mnogo prepreka i inspiracija da ništa nije nemoguće.

