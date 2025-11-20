Što je ovo?! Svi su gledali u Muskova stopala zbog onoga što je obuo

Elon Musk hit je na društvenim mrežama zbog cipela u kojima je došao na posljednji prijem kod Donalda Trumpa.

Američki predsjednik Donald Trump organizirao je svečanu večeru u Bijeloj kući u čast saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana.

Prijemu su prisustvovali brojni gosti, među kojima i Elon Musk, a njegova fotografija danas je hit na internetu zbog jednog detalja.

Elon Musk Foto: Profimedia

Naime, Musk pozira s kolegama iz tehnološkog svijeta Davidom Sacksom, Gregom Brockmanom i Jensenom Huangom, no jedino u što su svi gledali bile su Muskove tenisice.

Korisnici društvenih mreža brzo su primijetili da tehnološki mogul nosi neuobičajeno velike cipele. Čini se da je riječ o paru Kizik tenisica koje se navlače, što je mnoge začudilo s obzirom na formalnost događaja.

''Što je ovoooo?'' objavio je netko na X-u uz fotografiju njegovih stopala.

Što vi kažete?





Osim Muska, pozornost je na večeri izazvao i jedan od najpoznatijih nogometaša svijeta Cristiano Ronaldo koji je u Bijelu kuću došao sa zaručnicom Georginom Rodriguez.

On je pak objavio selfie na koji su se zaredale neočekivane reakcije, više pogledajte OVDJE.

Cristiano Ronaldo - 4 Foto: Profimedia

