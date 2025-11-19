Selfie koji je užario internet! Fotka Ronalda s društvom skupila preko 50 tisuća lajkova

Cristiano Ronaldo naljutio je svoje fanove zajedničkom fotografijom s Elonom Muskom na večeri Donalda Trumpa, što su mnogi počeli nazivati "klubom milijardera".

Cristiano Ronaldo bio je jedan od važnih gostiju na večeri u Bijeloj kući koju su organizirali Donald i Melania Trump. 40-godišnji Portugalac pridružio se i jednoj grupnoj fotografiji na kojoj su se našli i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, Tim Cook iz Applea i Elon Musk, no ta slika nije naišla na odobrenje njegovih fanova.

Ovo druženje organizirano je povodom državničkog posjeta princa Mohameda bin Salmana, a Ronaldo već neko vrijeme igra u saudijskom klubu Al-Nassr, zbog čega se njegova uloga na večeri ne gleda kao sportska, već kao promotora ove bliskoistočne države.

Cristiano Ronaldo - 4 Foto: Profimedia

Elon Musk Foto: Profimedia

Zajednička fotografija s Infantinom, Muskom i članovima Trumpove administracije nije sjela Ronaldovim pratiteljima koji su ga počeli otpraćivati s društvenih mreža.

"Klub milijardera", "Neka jedu kolače", "Ovu grupu zovu čuvarima ped*fila", "I ja volim večerati s ubojicama", "Jeste li dogovorili kako baciti američke radnike pod autobus?", "Može li pasti meteor?", "Crossover kojeg nisam mislio da ću vidjeti", "Dogovaraju se kako mu namjestiti Svjetsko prvenstvo", "Ovo je klub za velike, a mi publika nismo u njemu", "Vidi sve ove klaunove", pišu ispod fotografije na X-u.

Večera u Bijeloj kući - 1 Foto: Afp

Donald Trump i Mohamed bin Salman Foto: Profimedia

Večera u Bijeloj kući - 2 Foto: Afp

Na fotografiji na profilu Davida Sacksa, koji ju je originalno objavio, trenutno je preko tisuću komentara i preko 56 tisuća lajkova i četiri tisuće ponovnih objava. Usprkos tome što ovo neki već proglašavaju selfiejem koji je slomio internet, uspoređujući ga s onim s dodjele Oscara 2014., reakcije su daleko od idealnih.

