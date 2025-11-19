Znate li čija je ovo kći? Bombastičnim dekolteom užarila je društvene mreže

Pojavile su se nove fotografije mlade ljepotice zbog koje se društvene mreže užarile, a riječ o kćeri slavne supermanekenke.
Mlada ljepotica snimljena je u opuštenom društvu prijateljica, a slike su izazvale pravu lavinu reakcija – i to s razlogom.
Na fotografijama se vidi atraktivna plavuša koja pozira u ženstvenoj, romantičnoj kombinaciji naglašenog struka, dok njezine prijateljice svojim stilom savršeno upotpunjuju cijelu scenu.
Sve poglede privukle su njene bujne grudi u korzetu.
Clementine Vaughn - 2 Foto: Instagram
Clementine Vaughn Foto: Instagram
A znate li tko je ovo?
Clementine je kći supermodela Claudije Schiffer. Često je viđamo u raskošnim modnim kombinacijama ili s luksuznim torbicama, a prisustvovala je i nizu događaja prepunih zvijezda te se družila s poznatim osobama iza kulisa na brojnim modnim revijama.
Claudia Schiffer - 2 Foto: Instagram
Claudia Schiffer - 4 Foto: Afp
Claudia Schiffer - 2 Foto: Afp
Inače, Claudia i Matthew Vaughn imaju troje djece – sina Caspara i kćeri Cosimu i Clementine.
