Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice

Franka je na Instagramu objavila prizor iz doma koji je raznježio njezine pratitelje.
Franka Batelić ponovno je raznježila svoje pratitelje objavom na Instagramu u kojoj je zabilježila dragocjeni trenutak njezina supruga Vedrana Ćorluke i njihove kćerkice Grete.
Na fotografiji se vidi kako malena Greta sjedi tati u krilu i zajedno crtaju za stolom.
Vedran Ćorluka i kćerkica
''Kad je tata tu sve je juhuhu'', napisala je Franka uz preslatki prizor, čime je jasno dala do znanja koliko njezina kći uživa u svakom trenutku provedenom s tatom.
Inače, par osim kćerkice ima i sina Viktora.
