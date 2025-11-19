Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice

Franka je na Instagramu objavila prizor iz doma koji je raznježio njezine pratitelje.

Franka Batelić ponovno je raznježila svoje pratitelje objavom na Instagramu u kojoj je zabilježila dragocjeni trenutak njezina supruga Vedrana Ćorluke i njihove kćerkice Grete.

Na fotografiji se vidi kako malena Greta sjedi tati u krilu i zajedno crtaju za stolom.

Vedran Ćorluka i kćerkica Foto: Instagram

''Kad je tata tu sve je juhuhu'', napisala je Franka uz preslatki prizor, čime je jasno dala do znanja koliko njezina kći uživa u svakom trenutku provedenom s tatom.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje!

Inače, par osim kćerkice ima i sina Viktora.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Pamtite li kako je Franka Batelić izgledala sa 17 godina? Tako mlada osvojila je veliku nagradu. Više o tome saznajte OVDJE.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić Ćorluka Foto: Josip Moler/Cropix

Kako izgleda zgodni brat Vedrana Ćorluke? Snimljen je u javnosti samo jednom, a fotke pogledajte OVDJE.

Franka Batelić u Parizu - 2 Foto: Franka Batelić/Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što kažete na spektakularni nacionalni kostim naše misice? Cijeli svijet je hvali!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Je li ovo dobar izbor? Voluminozna haljina progutala je oskarovku na crvenom tepihu

Pogledaji ovo Celebrity Evo što je Thompson objavio na obljetnicu pada Vukovara