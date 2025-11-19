Evo što je Thompson objavio na obljetnicu pada Vukovara

Marko Perković Thompson oglasio se na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje na Facebooku.

Marko Perković Thompson na svom Facebook profilu oglasio se na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Pjevač je svim žrtvama posvetio svoju pjesmu ''Ratnici svjetla'', a u opisu je ispisao stihove iz ove dirljive pjesme.

''Ratnici svjetla

Kada vidiš kamen na kojemu piše

Da je ratnik pao i nema ga više

Nemoj samo proći ko da ne postoji

Tu su hrabro pali prijatelji moji

Slušaj kako grmi, kako more pjeni

Pitaju te jesu li zaboravljeni

Za njih se pomoli, nek mi braća znaju

Heroji se nikad ne zaboravljaju

Branili su zemlju i rame uz rame

Ko ratnici svjetla stali protiv tame

Zato zora sviće, zato dan se budi

Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi''

''Nikada oprostiti nikada zaboraviti Vukovar i Škabrnju'', ''Hvala im, ostaju zauvijek u našim srcima, počivali u miru Božjem'', ''Vječna im slava i hvala'', ''Hvala im za Domovinu'', ''Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi'', pisali su njegovi pratitelji u komentarima.

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Počast žrtvama odala je i Thompsonova supruga Sandra Perković, što je objavila pogledajte OVDJE.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Pixsell

Zlatko Dalić prisustvovao misi u Škabrnji na Dan sjećanja, pozdravljao se s braniteljima i vjernicima, fotografije pogledajte OVDJE.

