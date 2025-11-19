Evo što je Thompson objavio na obljetnicu pada Vukovara

Marko Perković Thompson oglasio se na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje na Facebooku.
Marko Perković Thompson na svom Facebook profilu oglasio se na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.3 vijesti o kojima se priča sve je farsa? Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje! pogledajte video Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje! "prekrasna obitelj" Nećete ostati ravnodušni: Mate Bulić raznježio sve prizorima s unukom!
Pjevač je svim žrtvama posvetio svoju pjesmu ''Ratnici svjetla'', a u opisu je ispisao stihove iz ove dirljive pjesme.
Pogledaji ovo Celebrity Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje!
''Ratnici svjetla
Kada vidiš kamen na kojemu piše
Da je ratnik pao i nema ga više
Nemoj samo proći ko da ne postoji
Tu su hrabro pali prijatelji moji
Slušaj kako grmi, kako more pjeni
Pitaju te jesu li zaboravljeni
Za njih se pomoli, nek mi braća znaju
Heroji se nikad ne zaboravljaju
Branili su zemlju i rame uz rame
Ko ratnici svjetla stali protiv tame
Zato zora sviće, zato dan se budi
Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi''
''Nikada oprostiti nikada zaboraviti Vukovar i Škabrnju'', ''Hvala im, ostaju zauvijek u našim srcima, počivali u miru Božjem'', ''Vječna im slava i hvala'', ''Hvala im za Domovinu'', ''Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi'', pisali su njegovi pratitelji u komentarima.
Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
Počast žrtvama odala je i Thompsonova supruga Sandra Perković, što je objavila pogledajte OVDJE.
Tko je glumac koji svake godine vodi svečani program na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara? Više o njemu pročitajte OVDJE.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Nećete ostati ravnodušni: Mate Bulić raznježio sve prizorima s unukom!
Zlatko Dalić prisustvovao misi u Škabrnji na Dan sjećanja, pozdravljao se s braniteljima i vjernicima, fotografije pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kako je Ella Dvornik dobila ime? Iza svega se krije glazbena priča koju malo tko zna
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Otac joj je bio dragovoljac: Naša pjevačica odala je počast poginulim braniteljima