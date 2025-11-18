Otac joj je bio dragovoljac: Naša pjevačica odala je počast poginulim braniteljima

Nika Antolos na društvenim mrežama odala je počast poginulim braniteljima.

Pjevačica grupe Feminnem Nika Antolos posvetila je emotivnu objavu hrvatskim braniteljima povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

Na Instagramu je podijelila srceparajuće fotografije iz '91. godine te u opisu kratko poručila: ''Zapamtite Vukovar!''.

Inače, pjevačica naše hit-grupe ranije je otkrila i da je njezin otac Boris bio dragovoljac Domovinskog rata.

S još petoricom dragovoljaca iz Rijeke poginuo je u prosincu 1991. kod Gospića kada je Nika imala samo dvije godine. Na društvenim mrežama često mu posvećuje objave te ne skriva ponos na oca.

