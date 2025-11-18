Otac joj je bio dragovoljac: Naša pjevačica odala je počast poginulim braniteljima

Nika Antolos na društvenim mrežama odala je počast poginulim braniteljima.
Pjevačica grupe Feminnem Nika Antolos posvetila je emotivnu objavu hrvatskim braniteljima povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.3 vijesti o kojima se priča gradi svoj put Znate li čija je ovo kći? Tata joj je svjetski moćnik čijeg se prezimena odrekla pogled unatrag Pogledajte kako je naša misica izgledala prije pet godina, sad je jasno zašto slovi za favoritkinju ''meni si 10/10'' Poslušajte što je to rasplakalo Maju Šuput: ''Zabio si mi nož u srce!''
Na Instagramu je podijelila srceparajuće fotografije iz '91. godine te u opisu kratko poručila: ''Zapamtite Vukovar!''.
Inače, pjevačica naše hit-grupe ranije je otkrila i da je njezin otac Boris bio dragovoljac Domovinskog rata.
Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić prisustvovao misi u Škabrnji na Dan sjećanja, pozdravljao se s braniteljima i vjernicima
S još petoricom dragovoljaca iz Rijeke poginuo je u prosincu 1991. kod Gospića kada je Nika imala samo dvije godine. Na društvenim mrežama često mu posvećuje objave te ne skriva ponos na oca.
Nika Antolos - 5 Foto: Instagram
Tko je glumac koji svake godine vodi svečani program na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara? Više o njemu čitajte OVDJE.
Nika Antolos - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Severina posvetila objavu Vukovaru: ''Vidjela sam grad bez ljudi...''
Koja je vama najemotivnija? Ovo su najljepše pjesme posvećene Gradu Heroju Vukovaru, prisjetite ih se OVDJE.
Galerija 14 14 14 14 14
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity ''Jesi li ti njegov izgubljeni brat?!'' Naš influencer pozirao s bivšim vatrenim
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Znate li koliko je visoka naša misica? Zbog svojih centimetara sama se našalila na svoj račun
Pogledaji ovo Celebrity Zgodna Kosovljanka u haljini potpuno golih leđa pokazala impresivne tetovaže