Nives Celzijus pozirala s našim zgodnim mladim reprezentativcem: ''Moji...''

Nives Celzijus na svom je Instagramu objavila fotografiju s hrvatskim reprezentativcem Marcom Pašalićem.

Nives Celzijus na svom je Instagram profilu podijelila simpatičan prizor koji je odmah privukao pozornost njezinih pratitelja.

Na fotografiji pozira u društvu nogometnog reprezentativca Marca Pašalića i članova njegove obitelji - mame i tate.

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonovu suprugu shrvao prizor iz kolone sjećanja u Vukovaru: ''Rasplakala me...''

"Moji Pašalići", napisala je uz fotku.

Nives Celzijus, Marco Pašalić Foto: Instagram

U opuštenoj i srdačnoj atmosferi, svi su djelovali nasmijano i povezano. 25-godišnji Marco je nosio trenirku hrvatske reprezentacije, dok je Nives blistala u ležernom izdanju.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice

Galerija 26 26 26 26 26

Nives je na Instagramu svojedobno pokazala kako su njezina sestra Matea Zeljković i Marco izgledali u djetinjstvu. Fotografije pogledajte OVDJE.

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što kažete na spektakularni nacionalni kostim naše misice? Cijeli svijet je hvali!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Je li ovo dobar izbor? Voluminozna haljina progutala je oskarovku na crvenom tepihu

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ovog našeg glumca? Danas ga na prvu sigurno ne biste prepoznali