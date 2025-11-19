Nives Celzijus pozirala s našim zgodnim mladim reprezentativcem: ''Moji...''

Nives Celzijus na svom je Instagramu objavila fotografiju s hrvatskim reprezentativcem Marcom Pašalićem.
Na fotografiji pozira u društvu nogometnog reprezentativca Marca Pašalića i članova njegove obitelji - mame i tate.
"Moji Pašalići", napisala je uz fotku.
U opuštenoj i srdačnoj atmosferi, svi su djelovali nasmijano i povezano. 25-godišnji Marco je nosio trenirku hrvatske reprezentacije, dok je Nives blistala u ležernom izdanju.
Nives je na Instagramu svojedobno pokazala kako su njezina sestra Matea Zeljković i Marco izgledali u djetinjstvu. Fotografije pogledajte OVDJE.
