Thompsonovu suprugu shrvao prizor iz kolone sjećanja u Vukovaru: ''Rasplakala me...''

Thompsonova supruga Sandra Perković podijelila je prizor iz kolone sjećanja u Vukovaru na koji nije mogla ostati ravnodušna.

Supruga Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković, nije skrivala emocije na prizor iz jučerašnje kolone sjećanja u Vukovaru.

Naime, Sandra je na Facebooku podijelila objavu djevojke koja je hodala u koloni sjećanja s imenom jednog od stradalnika.

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Djevojka se u objavi obratila obitelji stradalog čije je ime nosila na majici, a Sandru je to posebno dirnulo.

"Ovo me tako dirnulo, što znaci nositi majicu u koloni…. ''nije to obična tkanina…'' to je neštopuno, puno više…", napisala je Perković.

''Prekrasna gesta, a posebno je dojmljivo sa kakvim poštovanjem se ova djevojka obraća obitelji'', napisala joj je u komentaru jedna žena na što je Sandra odgovorila: ''Daaaa, rasplakala me''.

Prije toga odala je počast žrtvama Vukovara i Škarbnje, što je napisala pogledajte OVDJE.

Što je na Dan sjećanja objavio njen suprug Marko, pogledajte OVDJE.

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Marko Perković Thompson i Sandra Perković Foto: Slavko Midžor/Pixsell

