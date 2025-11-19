Sjećate se ovog našeg glumca? Danas ga na prvu sigurno ne biste prepoznali

Nekad je bio jedno od najtraženijih TV lica u Hrvatskoj, a danas živi potpuno drugačijim, gotovo neprepoznatljivim ritmom daleko od glamura koji ga je svojedobno okruživao.

Jedno je vrijeme Damir Markovina bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih ekrana.

Glumac koji je publiku osvojio ulogom Luke Pongraca u megapopularnoj sapunici ''Villa Maria''. Bio je dobri dečko serije, miljenik gledateljica i televizijska zvijezda koja se pojavljivala na naslovnicama i događanjima. No dok su kolege nastavile koračati putem estradne vidljivosti, Markovina je izabrao potpuno drugi smjer i danas živi život koji je daleko od glamura kakav je nekoć pratio.

Nakon što je početkom 2000-ih postao jedno od najpoznatijih televizijskih lica, Markovina je napravio potez koji je iznenadio mnoge. Umjesto da gradi mainstream karijeru, povukao se u kazalište, gdje je od 2002. stalni član Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Kazališna publika dobro zna njegov talent, ali široka javnost ga više rijetko viđa.

Danas, više od dvadeset godina nakon TV slave, Markovina djeluje gotovo neprepoznatljivo. Medijski istupi postali su mu iznimka, a svjetla reflektora zamijenio je tišinom probe i istraživačkim radom u umjetnosti.

Posljednji put u javnosti je viđen prošle godine na premijeri jednog filma, a kako izgleda pogledajte u nastavku.

Rođen u Beogradu, odrastao u Splitu i Mostaru, a od mladosti vezan za Zagreb, Markovina nosi bogatu i turbulentnu životnu priču. U više intervjua iskreno je govorio o tome koliko ga je ratna prošlost njegove generacije obilježila, i ta se rana nerijetko provlači i kroz njegov umjetnički rad.

Posljednjih godina Markovina se okrenuo i dokumentaristici, što ga je vratilo u fokus filmskih krugova. Njegovi projekti — uključujući nagrađivani ''Još jedan film o ratu, ocu i domu'' i film ''Dezerteri''.

