Razvodi se Meri Goldašić! ''Dugo smo tražili načine, razgovarali...''

Influencerica Meri Goldašić objavila je da se razvodi od supruga Jure.

Hrvatska influencerica Meri Goldašić šokirala je pratitelje na društvenim mrežama novom objavom.

Naime, razvodi se od supruga Jure, a njihovu odluku objasnila je u Instagram priči.

Meri Goldašić na Instagramu Foto: Instagram

''Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su mnogi od vas i naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo jedne velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas polako vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća.''

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

''Ovo dijelim samo da izbjegnemo nagađanja i zbog naših obitelji i djece. Jurica i ja se više nećemo na ovu temu oglašavati niti davati izjave za medije. Sve smo mi ovo već odavno prebrodili u tišini, bez drame i bez potrebe da se o tome javno govori i zato sam zahvalna našem krugu ljudi koji je o ovom šutio i pustio da to prvo prebrodimo sami, jer nije bilo lako. Moj Instagram ostaje ono što je uvijek bio, mjesto smijeha, zabave, inspiracije i vas koji me pratite iz najljepših razloga. Neću ulaziti u detalje, jer vjerujem da neke stvari zaslužuju ostati između nas dvoje, s poštovanjem. Molim vas za nježnost, razumijevanje i malo prostora. Sve je dobro. Mi smo dobro. Hvala vam na ljubavi i podršci, uvijek'', napisala je.

Meri Goldašić i suprug Jure - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Meri i Jure bili su omiljeni par mnogima s društvenih mreža, ali u posljednje vrijeme nije ga objavljivala pa su krenula šuškanja o razvodu.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Josip Moler / CROPIX

