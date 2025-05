Naša influencerica u izlazak povela zgodnog supruga, zajednički prizori stvarno su preslatki!

Meri Goldašić na jedno događanje u Zagrebu došla je sa svojim suprugom.

Veliko događanje u Zagrebu nije propustila niti naša influencerica i bivša kandidatkinja MasterChefa, Meri Goldašić.

Meri Goldašić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prekrasna Meri istaknula je svoju liniju u uskoj haljini s naramenica, a niti njezin bujni dekolte nije prošao nezapaženo.

Meri Goldašić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ovoga puta na događanju nije bila sama, niti s prijateljicama. Društvo joj je pravio legendarni suprug Jure, kojega obožavaju svi njezini fanovi na Instagramu.

Par je zajedno pozirao, a njihovi prizori govore više od tisuću riječi.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Inače, prije Jure je Meri bila u braku iz kojeg ima sina, a jednom prilikom na društvenim mrežama opisala je kako je Juri rekla da ima dijete. Njih dvoje također imaju jednog sina.

''Priča ide ovako, mi kad smo se upoznali, ja sam glumila nedostižnu, nisam mu htjela reć ni svoje ime. To je bilo nakon mog razvoda i ja nisam htjela imat nikakvog frajera'', započela je Meri.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

''Međutim, ja se zaljubila i moram ja njemu reć da imam dijete. Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržat u mom životu kako to obično biva. I ja njemu kažem da imam sina, a on stane i kaže mi: ''Ja imam nećaka kojeg jako jako volim''. To mi je bila prelijepa reakcija…''

Više o tome pročitajte OVDJE.

Meri Goldašić i suprug Jure - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri je poznata kao žena bez dlake na jeziku, a nedavno je snažnom porukom stala uz Marka Bošnjaka, koji je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu. Što je napisala, pročitajte OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

