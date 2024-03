Omiljena domaća tiktokerica otvorila dušu o privatnom životu: ''Kako sam svom mužu rekla da imam sina iz prvog braka...''

Meri Goldašić povodom Dana očeva ispričala je kako se zaljubila u svog sadašnjeg supruga Juru i kako mu je rekla da ima dijete iz prvog braka.

Bivša natjecateljica ''MasterChefa'' i naša poznata tiktokerica Meri Goldašić svojim je pratiteljima ispričala privatnu situaciju o kojoj dosad nije puno pričala.

Ono što mnogi nisu znali je da je Meri trenutno u drugom braku, a u prvom braku dobila je i sina. Povodom Dana očeva, Meri je otvorila dušu te odgovorila pratiteljima ono što ih već dugo zanima – kako je svom sadašnjem partneru rekla da ima dijete.

''Priča ide ovako, mi kad smo se upoznali, ja sam glumila nedostižnu, nisam mu htjela reć ni svoje ime. To je bilo nakon mog razvoda i ja nisam htjela imat nikakvog frajera'', započela je Meri.

''Međutim, ja se zaljubila i moram ja njemu reć da imam dijete. Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržat u mom životu kako to obično biva. I ja njemu kažem da imam sina, a on stane i kaže mi: ''Ja imam nećaka kojeg jako jako volim''. To mi je bila prelijepa reakcija…'' rekla je.

''Do dana današnjeg, taj čovjek nikad nije radio razliku između Aleksandra, mog prvog sina, i Ria, našeg sina. Mi kad pričamo o imovini, nasljedstvu, on ono što je njegovo dijeli na Akija i Ria. Kad vam kažem da je čovjek najbolji otac na svijetu ja vam to kažem bez imalo uljepšavanja i malo sam vam još i rekla!''.

''I da poručim svim ženama, morate nać nekoga tko će voljeti i vašu djecu. Radije budi sama nego s nekim tko tvoju djecu ne voli''

Na Instagram pričama potom je podijelila i Jurine fotografije sa sinovima pa usput i nasmijala pratitelje kako samo ona zna: ''Kad ga vidim s djecom, dođe mi da mu ih još 180 rodim!''.

Inače, Meri je popularna na TikToku, gdje ima više od 150 tisuća pratitelja, a osim smiješnog sadržaja objavljuje i videe u kojima kuha.

Nedavno je njezin profil pratilo i puno osoba zbog iskustva s operacijom nosa, o kojoj je također otvoreno progovorila na društvenim mrežama.

