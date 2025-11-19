Poslušajte kako veliki Škorin hit zvuči u izvedbi Saše Lozara: ''Svaka čast, dira u srce''

Nakon 20 godina Saša Lozar se vraća baladi ''Šumi, šumi javore'' – odi ljubavi, gubitku i dostojanstvu srca.

Nakon niza uspješnih glazbenih izdanja, jedan od najprepoznatljivijih vokala domaće glazbene scene, Saša Lozar, donosi novu emotivnu priču – baladu ''Šumi, šumi javore'', pjesmu koja dodiruje dubine osjećaja i podsjeća nas da prava ljubav ostavlja trag čak i onda kada se čini da je izgubljena.

Pjesma nosi i posebno značenje u Sašinoj karijeri – upravo je ''Šumi, šumi javore'', uz ''Molitvu za Magdalenu'', obilježila njegove same početke davne 2003. godine, kada je svojom interpretacijom osvojio srca publike i postavio visoke standarde koji su ga pratili kroz daljnju glazbenu afirmaciju. Danas, s odmakom vremena i umjetničkom zrelošću, Saša Lozar vraća se toj priči s novom emocijom i iskustvom koje samo godine mogu donijeti.

Saša Lozar Foto: PR

Spot za pjesmu snimljen je u prelijepom Vukovaru, na pomno odabranim lokacijama koje same po sebi nose snažnu simboliku i ljepotu. Šuma Adica, Vodotoranj, Gradski muzej Vukovar, okolica Vukovara i rijeka Dunav postali su pozornica jedne vizualne čarolije, dok je jesen svojim bojama savršeno zaokružila emociju i toplinu pjesme.

Spot potpisuje poznata hrvatska umjetnica Mare Milin, čiji je prepoznatljiv umjetnički pristup unio posebnu atmosferu i dubinu u svaki kadar – spojivši prirodu, emociju i simboliku u jedinstveno vizualno iskustvo.

Autorski tim koji je zaslužan za novo ruho ovog glazbenog dragulja, izvorno djela Miroslava Škore, čine vrhunski hrvatski glazbenici koji su svirali na pjesmi, te glazbeni producent i aranžer Ivan Popeskić.

Sašin prepoznatljiv vokal, profinjena produkcija i umjetnička vizija čine ''Šumi, šumi javore'' pjesmom koja spaja prošlost i sadašnjost, nostalgiju i novi početak — priču o ljubavi ispričanu srcem, glasom i slikom.

Miroslav Škoro Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

''Saša, jako emotivno, hvala'', ''Divno i posebno!'', ''Prekrasno ! Saša je pjesmi dao posve novi prizvuk. Dira u srce'', ''Predivno otpjevano. Sjećam se kad si ju prvi puta otpjevao, bilo je nešta posebno. Ovo sada isto odlično. Bravo Saša'', ''Svaka čast Saša'', neki su od prvih komentara na YouTubeu.

