Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?

Naša influencerica Meri Goldašić na društvenim je mrežama iznenadila svoje pratitelje objavom u kojoj je otkrila da se razvodi od supruga Jure.

Meri i Jure bili su u braku već nekoliko godina, a zajedno su dobili i sina.

O njemu se ne zna puno, ali poznato je kako je privatni poduzetnik te su ga Merini pratitelji na društvenim mrežama obožavali vidjeti u njenim videima.

Ipak, posljednjih mjeseci to je prestalo pa su mnogi odmah posumnjali da je ljubavi došao kraj, što je Meri sada i potvrdila.

''Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su mnogi od vas i naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo jedne velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas polako vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća'', napisala je na Instagramu.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je ovo kći? Bombastičnim dekolteom užarila je društvene mreže

''Ovo dijelim samo da izbjegnemo nagađanja i zbog naših obitelji i djece. Jurica i ja se više nećemo na ovu temu oglašavati niti davati izjave za medije. Sve smo mi ovo već odavno prebrodili u tišini, bez drame i bez potrebe da se o tome javno govori i zato sam zahvalna našem krugu ljudi koji je o ovom šutio i pustio da to prvo prebrodimo sami, jer nije bilo lako. Moj Instagram ostaje ono što je uvijek bio, mjesto smijeha, zabave, inspiracije i vas koji me pratite iz najljepših razloga. Neću ulaziti u detalje, jer vjerujem da neke stvari zaslužuju ostati između nas dvoje, s poštovanjem. Molim vas za nježnost, razumijevanje i malo prostora. Sve je dobro. Mi smo dobro. Hvala vam na ljubavi i podršci, uvijek'', napisala je.

Prije Jure je Meri bila u braku iz kojeg također ima sina, a jednom prilikom na društvenim mrežama opisala je kako je Juri rekla da ima dijete.

''Priča ide ovako, mi kad smo se upoznali, ja sam glumila nedostižnu, nisam mu htjela reć ni svoje ime. To je bilo nakon mog razvoda i ja nisam htjela imat nikakvog frajera'', započela je Meri.

''Međutim, ja se zaljubila i moram ja njemu reć da imam dijete. Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržat u mom životu kako to obično biva. I ja njemu kažem da imam sina, a on stane i kaže mi: ''Ja imam nećaka kojeg jako jako volim''. To mi je bila prelijepa reakcija…''

Jure se nikad nije volio javno isticati, a s Meri je dosad bio tek na dva javna događanja.

Kako je Meri Goldašić izgledala prije velike transformacije? Borbu s viškom kila sama je javno dijelila, fotografije pogledajte OVDJE.

