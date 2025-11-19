Tko je Gibonnijeva supruga? S njim se dosad svega nekoliko puta pojavila pred kamerama

Zlatan Stipišić Gibonni već je godinama u sretnom braku sa suprugom Sanjom, koju rijetko vidimo.
Iako je Gibonni jedan od najpoznatijih i najnagrađivanijih domaćih glazbenika, njegov se privatni život rijetko nalazi u fokusu javnosti. Razlog tome je i njegova supruga Sanja Stipišić, žena koja već desetljećima uspješno živi izvan reflektora, čuvajući privatnost svoje obitelji gotovo ljubomorno.
Zlatan i Sanja poznaju se od najranije dobi. Odrastali su kao susjedi u Splitu, a njihovo prijateljstvo, koje je započelo još u djetinjstvu, s vremenom je preraslo u ljubav. Vjenčali su se tijekom 1990-ih godina, u razdoblju kada je Gibonnijeva karijera tek dobivala svoj ozbiljni uzlet.
Gibonni i supruga Sanja - 3 Foto: Zeljko Hladika/Pixsell
Vjenčanje je održano u zagrebačkoj Dubravi, a u braku su dobili troje djece: kćer Tanju (rođenu 1988.) te sinove Randa (1998.) i Lorenza (2005.).
Sanja cijelo vrijeme izbjegava svjetla reflektora, a dosad se sa suprugom svega nekoliko puta pojavila u javnosti.
"Imaš tih nekih čudnovatih žena i čudnovatih beba koje to baš prosvijetli i poljepša, eto, ja sam tada bio najsretniji. Mene nikad nema doma, pa se zna tko drži tri ćoška kuće", rekao je jednom prilikom za IN magazin.
In Magazin: Sanja Stipišić i Zlatan Stipišić Gibonni Foto: In Magazin
"Mi smo jednostavno ljudi koji smo se našli puno prije nego što se meni dogodila popularnost i imamo odnos koji je totalno atipičan. Puno zdraviji, da se tako izrazim, i iskreniji. Imao sam sreću što sam upoznao takvu ženu."
Gibonni i supruga Sanja - 1 Foto: Tino Juric/Pixsell
Gibonni je nedavno objavio zbirku pjesama, a o čemu se radi, pogledajte OVDJE.
In Magazin: Gibonni - 4 Foto: DNEVNIK.hr
