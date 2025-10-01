Gibonni ne mari za titule ni definicije: ''Ja sam čovjek koji pjeva što osjeća''

Pretraži
Jedan od najvažnijih kantautora regije ovoga puta ne predstavlja pjesmu, nego knjigu. Gibonni je objavio hrvatsko izdanje zbirke ''Bandire potonulog carstva''. Našem Hrvoju Kroli za IN magazin otkrio je kako je došlo do ove zbirke pjesmama te koje su zemlje prve pokazale interes za ovakim štivom.

Gibonni predstavio zbirku pjesama – stihove ogoljene do riječi, ali jednako snažne kao i njegova glazba.
