Gibonni ne mari za titule ni definicije: ''Ja sam čovjek koji pjeva što osjeća''

Jedan od najvažnijih kantautora regije ovoga puta ne predstavlja pjesmu, nego knjigu. Gibonni je objavio hrvatsko izdanje zbirke ''Bandire potonulog carstva''. Našem Hrvoju Kroli za IN magazin otkrio je kako je došlo do ove zbirke pjesmama te koje su zemlje prve pokazale interes za ovakim štivom.

Nakon što je prvo izdanje njegove poezije proputovalo Latinsku Ameriku i Floridu, Gibonni je poželio vratiti stihove na jezik u kojem su nastali. Tako je nastala knjiga ''Bandire potonulog carstva'' – zbirka u kojoj se pjesme čitaju bez nota, ali nose jednaku snagu emocije.



''Nisam imao taj neki plan, zato što sam uvijek sebe vidio kao netko tko to pjeva. Ukoričili su i onda su objavili lani u desetom mjesecu u tih nekoliko zemalja Latinske Amerike, Meksiko, Argentina, Čile, Salvador. Šta ću ti reći, velika mi je čast'', govori Gibonni.



On ne mari za titule ni definicije, Gibonni je i pjevač i pjesnik, i jedno i drugo, a opet nešto treće. U svemu tome ostaje autentičan.



''Ja ne razmišljam o sebi kao pjesniku, da budem iskren, ne razmišljam o sebi ni kao pjevač. Ja sam singer, songwriter, nikad nisam bio pjevač ''The voice'' to je Oliver, Vice Vukov, to su the voice. A ja sam bio čovjek koji pjeva ono što misli, što osjeća. Nisam razmišljao o sebi na taj način'', govori Gibonni.

I dok publiku već desetljećima dotiče glazbom, on sam nalazi utočište u knjigama, za koje kaže da nisu za svakoga.''Pa volim knjige koje ti ne mogu preporučiti, zato što ljudi ne bi užasnuli. Ali volim možda ovako malo teže štivo. Volim nešto što ne mogu lako ispustiti iz ruke. Nisam baš za neke šećerleme haha prozne. To mi je tako još od djetinstva bilo, uvijek sam više volio knjige sa ovim.“''Bandire potonulog carstva'' donose trideset i jednu pjesmu – od onih koje su obilježile generacije, do stihova koji tek na papiru pokazuju svoju punu snagu.''Ovo je u stvari kompilacija tih pjesma koje su možda bile na papiru najbolje. Ne pjesme koje su bile najveći hitovi nego koje imaju svoju vrijednost kad se pjeva i izvodi. Drvo, udica, posoljeni zrak, razlivena tinta. To su mi te moje koje su mi najdraže na papiru'', govori.U tišini među stihova otkriva se isti onaj glas koji puni dvorane, ali sada bez instrumenata, ogoljen i iskren. Knjiga je stigla doma, a Gibonnijeve riječi i bez glazbe odzvanjaju jednako snažno.

