Evo tko je i kako izgleda Gibonnijeva supruga: ''Imao sam sreću što sam upoznao takvu ženu''

Iako im supruzi imaju karijere u fokusu javnosti, dame iz naše iduće priče uspjele su svoj život zadržati itekako privatnim. Samozatajne supruge naših poznatih glazbenika ili sportaša uglavnom su posvećene obitelji i ne eksponiraju se. Ako ste se primjerice pitali kako izgleda supruga Zdravka Čolića, koja ima tek 3 javno dostupne fotografije, pogledajte u prilogu.

Ostati daleko od kamera i svjetla reflektora te pritom držati ne tri, već sva četiri kuta kuće, uspjele su samozatajne supruge naših poznatih imena.

"Imaš tih nekih čudnovatih žena i čudnovatih beba koje to baš prosvijetli i proljepša, eto ja sam tada bio najsretniji. Mene nikad nema doma, pa se zna tko drži 3 ćoška kuće'', kaže Gibonni.



Gibonnijevu suprugu Sanju rijetko kad će uhvatiti objektivi fotoaparata. A upravo mu je ona najveća snaga.



''Mi smo jednostavno ljudi koji smo se našli puno prije nego se meni dogodila popularnost i imamo odnos koji je totalno atipičan. Puno zdraviji i da s tako izrazim i iskreniji. Imao sam sreću što sam upoznao takvu ženu.''



Tek dvije ili tri zajedničke fotografije Zdravka Čolića i njegove supruge Aleksandre mogu se naći u medijima. Upoznali su se u Brelima 1989. godine, a vjenčali 2001.



''Volio sam doći u Brela zato što nekako mi Sarajlije smo imali Makarsku rivijeru kao prvi naš izlazak. Neka naša zajednička prijateljica je došla s mojom suprugom tada, pa smo se tad upoznali, a kasnije smo nastavili tu neku prepisku, to kako život nanese i sudbina, kasnije smo eto završili gdje smo sada.''



Iako su u braku više od 20 godina, rijetko ih se može vidjeti zajedno jer umjesto evenata i javnih događanja radije biraju intimu obiteljskog doma.



"Treba ženu pustiti da bude šef u kući. To je moje mišljenje da je žena u kući šef, a van kuće se zna tko je tata!"



Prilično samozatajna je i Mirjana, supruga glazbenika Alena Islamovića.



''Ja sam nju upoznao, ona je imala 16 godina, ovdje u Bihaću. Ja sam došao tad iz vojske i ona je svoju frendicu pitala: "vidi ovog zgodnog frajera, koji je ovo novi frajer došao u Bihać", tako smo se upoznali i evo sve do dan danas smo zajedno.''



Pjevača Bijelog dugmeta Alena Islamović godinama su nazivali miljenikom žena, no njegovo je srce zauzeto više od 40 godina. Ipak, Marijanu rijetko možemo vidjeti u javnosti.



''Izdržala je sve što mnoge ne bi izdržale. Ja sam jedan do rijetkih glazbenika koji ima samo jedan brak. Mnogi su svoje brakove uništili.''

Rijetko kada u javnosti se može vidjeti i supruga nogometnog trenera Nike Kovača, baš kao i Davorka, supruga sadašnjeg izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. I u jeku najvećeg interesa uspjela je ostati daleko od svjetla reflektora. Rijetke su bile prilike kad smo je mogli vidjeti, a jedna od njih bila je posjet reviji dizajnerice Aleksandre Dojčinović. Tom prilikom otkrio nam je prati li suprugu u shoppingu.



''Sjedim i čekam moram biti strpljiv najbolje vrijeme provedem tipkajući na mobitel čekajući gledam poruke dok ona obavi.''



Iza svakog uspješnog muškarca stoji žena! Stara je to mudrost s kojom bi se mnogi itekako složili. Sigurno bi dodali i ''strpljiva, puna razumijevanja, spremna na odricanje i veliku žrtvu''.

