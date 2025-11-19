Bilo je svega! Pogledajte nacionalne kostime misica s velikog natjecanja u Tajlandu

National Costume Show na pozornicu Miss Universea donio je pravi vizualni spektakl.

Na glamuroznoj pozornici u Tajlandu, u sklopu 74. izdanja izbora za Miss Universe, održan je spektakularni National Costume Show, koji je još jednom pokazao svu raskoš, kreativnost i raznolikost svjetskih kultura.

Predstavnice više od 130 zemalja svijeta predstavile su svoje nacionalne kostime, a gledatelji su mogli uživati u pravom vizualnom spektaklu.

Miss Curacao, Camille Thomas Foto: Afp

Miss Palestina, Nadeen Ayoub Foto: Afp

Miss Egipat, Sabrina Maged Foto: Afp

Miss Šri Lanka, Lihasha White Foto: Afp

Miss Filipini, Ahtisa Manalo Foto: Afp

Miss Gvajana, Chandini Baljo Foto: Afp

Miss Nizozemska, Nathalie Yasmin Foto: Afp

Bilo je tu svega – od tradicionalnih haljina bogato ukrašenih zlatom, preko krila s perjem do kostima inspiriranih divljim životinjama, mitologijom, arhitekturom i narodnim legendama.

Miss Gvadalupa, Ophely Mezino Foto: Afp

Miss Gvineja, Tiguidanke Berete Foto: Afp

Miss Haiti, Melissa Sapini Foto: Afp

Miss USA , Audrey Eckert Foto: Afp

Miss Italija, Lucilla Nori Foto: Afp

Miss Bolivija, Yessica Hausermann Foto: Afp

Miss Koreja, Lee Soo-Yeon Foto: Afp

Miss Belgija, Karen Jansen Foto: Afp

Neke natjecateljice odlučile su se za verzije narodnih nošnji, dok su druge zapele za oko zbog veličine svojih kostima.

Miss Bahami, Malique Maranda Bowe Foto: Afp

Miss Kuba, Lina Luaces Foto: Afp

Miss Nikaragve Foto: Afp

Miss Japan, Kaori Hashimoto Foto: Afp

Miss Estonija, Brigitta Schaback Foto: Afp

Miss Kirgistana, Merim Kuvakova Foto: Afp

Miss Moldova, Maria Ignat Foto: Afp

Miss Panama, Mirna Caballini Bouche Foto: Afp

Miss Argentina, Aldana Masset Foto: Afp

Miss Kolumbija, Vanessa Pulgarin Foto: Afp

Miss India, Manika Vishwakarma Foto: Afp

Naša misica Laura Gnjatović na svjetskom izboru predstavila je nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje, a video možete pogledati OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot

