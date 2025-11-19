Bilo je svega! Pogledajte nacionalne kostime misica s velikog natjecanja u Tajlandu

National Costume Show na pozornicu Miss Universea donio je pravi vizualni spektakl.
Na glamuroznoj pozornici u Tajlandu, u sklopu 74. izdanja izbora za Miss Universe, održan je spektakularni National Costume Show, koji je još jednom pokazao svu raskoš, kreativnost i raznolikost svjetskih kultura.
Predstavnice više od 130 zemalja svijeta predstavile su svoje nacionalne kostime, a gledatelji su mogli uživati u pravom vizualnom spektaklu.
Miss Curacao, Camille Thomas Foto: Afp
Miss Palestina, Nadeen Ayoub Foto: Afp
Miss Egipat, Sabrina Maged Foto: Afp
Miss Šri Lanka, Lihasha White Foto: Afp
Miss Filipini, Ahtisa Manalo Foto: Afp
Miss Gvajana, Chandini Baljo Foto: Afp
Miss Nizozemska, Nathalie Yasmin Foto: Afp
Bilo je tu svega – od tradicionalnih haljina bogato ukrašenih zlatom, preko krila s perjem do kostima inspiriranih divljim životinjama, mitologijom, arhitekturom i narodnim legendama.
Miss Gvadalupa, Ophely Mezino Foto: Afp
Miss Gvineja, Tiguidanke Berete Foto: Afp
Miss Haiti, Melissa Sapini Foto: Afp
Miss USA , Audrey Eckert Foto: Afp
Miss Italija, Lucilla Nori Foto: Afp
Miss Bolivija, Yessica Hausermann Foto: Afp
Miss Koreja, Lee Soo-Yeon Foto: Afp
Miss Belgija, Karen Jansen Foto: Afp
Neke natjecateljice odlučile su se za verzije narodnih nošnji, dok su druge zapele za oko zbog veličine svojih kostima.
Miss Bahami, Malique Maranda Bowe Foto: Afp
Miss Kuba, Lina Luaces Foto: Afp
Miss Nikaragve Foto: Afp
Miss Japan, Kaori Hashimoto Foto: Afp
Miss Estonija, Brigitta Schaback Foto: Afp
Miss Kirgistana, Merim Kuvakova Foto: Afp
Miss Moldova, Maria Ignat Foto: Afp
Miss Panama, Mirna Caballini Bouche Foto: Afp
Miss Argentina, Aldana Masset Foto: Afp
Miss Kolumbija, Vanessa Pulgarin Foto: Afp
Miss India, Manika Vishwakarma Foto: Afp
Naša misica Laura Gnjatović na svjetskom izboru predstavila je nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje, a video možete pogledati OVDJE.
U anketi OVDJE recite nam što vi kažete na naš nacionalni kostim. Lijepu Lauru hvali cijeli svijet.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot
