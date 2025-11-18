Zdenka Kovačićek prisjetila se jezivog trenutka: ''Bili smo evakuirani, taj strah koji čovjek proživi...''

Od ranih nastupa do međunarodnih pozornica. Zdenka Kovačiček otvoreno govori o iskustvima koja su je oblikovala, ljudima koji su je obilježili i trenucima koji su je naučili izdržljivosti. Da napiše autobiografiju, potaknula ju je kći Tina, a upečatljiv naslov knjige najbolje odražava ono što ova glazbenica i jest.

I nije Zdenka Kovačiček samo žena za sva vremena, već je i slobodna kao mačka. Naime, naslov je to njezin autobiografije, koji možda najbolje opisuje njezin životni put. Uvijek je, kaže, koračala onako po svojem, ne obazireći se na one kojima nije po volji i s jasnom vizijom tko je i što želi.

''Nisam pratila trendove ni slučajno, nisam se obazirala na savijete, menadžera, diskografa, pa ni dan danas. Ja odabirem ono što osjećam i što me vodi i to me vodilo, upravo ta moja sloboda me vodila kroz cijeli život.''

Tako je i pisala ovu knjigu. Bez filtera. I zato ćete među koricama naći i njezinu Top listu nadrealistu. U njoj poimence proziva aktere s hrvatske glazbene scene koji su joj pokazali i negativnu stranu njezina zanimanja. O tome se nekada šutjelo, no odavno je, kaže, došlo vrijeme da se otvoreno govori.

Galerija 5 5 5 5 5

''Ja sam htjela napisati istinu i napisala sam istinu i to su čak posvjedočili mnogi kakve su se stvari događale. Znači nije izmišljeno, imam podršku, sigurno imam podršku, a sad šta će reći ovi prozvani vidjet ćemo. Možda se ispričaju jer imali su vremena čitav život ispričati se, a niko se nije ispričao.''

In Magazin: Zdenka Kovačiček - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Zdenka Kovačiček - 8 Foto: In Magazin

''Uvijek je teško biti žena u muškom svijetu. Iako žene danas imaju veću slobodu, više hrabrosti, žene se mogu požaliti, tražiti zaštitu. U ono vrijeme to nije bilo moguće.''

No unatoč neisplaćenim honorarima i svojevrsnim ucjenama kako bi joj se dopustilo nastupati, Zdenka bi sve ponovila. Jer to je jednostavno život iz kojeg treba učiti. A da ga želi živjeti baš ovako, uz glazbu i teatar, znala je čim je postala svjesna sebe.

Vidite na fotografiiji, blentava, bucmasta, šta može biti dijete od dvije godine. Ali ja se čvrsto držim za te gitre, znači, imam oslonac, štite me i čekam pravo vrijeme.

In Magazin: Zdenka Kovačiček - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Zdenka Kovačiček - 4 Foto: In Magazin

To pravo vrijeme došlo je već s 13 godina i duom Hani. Zdenka i njezina školska prijateljica Nada bilježile su nevjerojatne uspjehe. Svojim su nastupima obišle brojne pozornice, a zbog jednog televizijskog snimanja, propustile maturalnu zabavu. Kako u knjizi ističe Kovačiček, i danas se ispričava tada mladom gospodinu koji joj je trebao biti pratnja, a ostao je na cjedilu.

Pogledaji ovo inMagazin Ona je junakinja Domovinskog rata: Dva mjeseca prije pada Vukovara proživjela je strahote u bolnici!

''To je davno bilo. Zvali su nas vrapci. Prije 60 godina. Bilo je to moje zvijezdano doba kad si mlad, kad si oduševljen sa životom. Kad ne očekuješ ništa teško, kad ne očekuješ, nego uživaš u uspjeh.''

Uspjeh je donio i brojna poznata lica u publici koja su ih slušala. Jedan od njih bio je i Kirk Douglas.

In Magazin: Zdenka Kovačiček - 10 Foto: In Magazin

In Magazin: Zdenka Kovačiček - 9 Foto: In Magazin

Nakon 7 godina ovom duu došao je kraj. Presudila je zaljubljenost. Svaka se zagledala u svojeg Rudija. A Zdenka je sa svojim bečkim šarmerom oformila bend i nastavila glazbom osvajati svijet. Posebno pamti Bejrut, iz kojeg su jedva izvukli živu glavu.

''Bili smo evakuirani na vrijeme, ali taj strah koji čovjek proživi kad se nađe u centru rata, u središtu rata, to ne bi nikome poželjelo.''

No nije on jedini muškarac koji je obilježio dio Zdenkina života. Tu je i jedan kojeg ova glazbenica ne navodi imenom, ali ostavio je velik trag.

''Mi smo se rastali kad smo bili puno mlađi. Ja sam zbog toga patila, bila sam nestretna, mislila sam gotovo, više nikad neću stres, novu ljubav. Međutim, sve prođe, onda nisi toga svjestan. I kad smo se mi ponovo našli, bilo je lijepo sjećanje kad je on rekao, vidiš, da smo mi ostali zajedno, bili bi do dan-danas zajedno. Ali mi smo se ipak našli na kraju njegovog života.''

In Magazin: Zdenka Kovačiček - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Zdenka Kovačiček - 1 Foto: In Magazin

Kraj je svakomu od nas neminovan, no zato dok smo ovdje, treba od života uzeti maksimum. Zdenka Kovačiček to svakako radi. I dok se rado prisjeća turneje po bivšem Sovjetskom Savezu, brojnih nagrada, frke oko pjesme Frka, pjesme Elektra na reviji Karla Lagerfelda i ostalih svojih jazz bravura, srčano najavljuje i nove podvige. Točnije, album koji izlazi sljedeće godine.

''Kad si mlad, onda stano su u nekom strahu, samo nešto tražiš, razmišljaš. Ja sad mogu samo uživati.''

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Thompsonova supruga dirljivo se prisjetila žrtava na Dan sjećanja: "Heroje se nikad ne zaboravlja..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kako izgleda majka Danijele Martinović? Rijetko ju viđamo u javnosti!

Pogledaji ovo Celebrity Skandal pred finale: Sudac Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje!

Pogledaji ovo Celebrity Ivan Šarić dirnuo emotivnom porukom sinu: "Ušao si u život odmah u borbu..."