Kako je Meri Goldašić izgledala prije velike transformacije? Borbu s viškom kila sama je javno dijelila

Meri Goldašić na Instagramu broji nešto više od 200 tisuća pratitelja, a upravo tamo iskreno je dijelila i svoju borbu s viškom kilograma.

Naša influencerica Meri Goldašić, koja je bila i u našem showu ''MasterChef'', na društvenim je mrežama iznenadila svoje pratitelje objavom u kojoj je otkrila da se razvodi od supruga Jure.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na Instagramu je prati više od 200 tisuća ljudi, a tamo otvorena progovara o raznim temama. Jedna od njih je i njezina transformacija.

Nakon što je vodila borbu s viškom kilograma, obožavana influencerica odlučila je promijeniti svoj izgled.

''2023. i 94 kg. Užasno sam se osjećala u svojoj koži. Umorno, zadihano nakon 20 stepenica, u igri s djecom nisam mogla pratiti tempo. Moje iskustvo s debljinom je baš negativno, a s razlogom nisam slala preporuke za ekstremno izgladnjivanje i slično'', napisala je.

Meri Goldašić Foto: Instagram

''2024. polako se vidi napredak. Po mom mišljenju, neki redoslijedom bi trebali pristupiti problemu:1. Informiranje, stručno, o debljini i pristupu problemu, ostavljam vam web stranicu koja je friendly za laike poput mene, a koja vam zaista objasni lijepo ozbiljnost situacije i locira najbližeg liječnika. 2. Savjetovanje s liječnikom. 3. Pronalazak DUGOROČNOG rješenja. 4. Trening i prehrana'', dodala je.

Meri Goldašić Foto: Instagram

''2025. Napokon na cilju, neopisivo više energije, mirna i zadovoljna u vlastitoj koži. Krvna slika SAVRŠENA i to se ne može mjeriti ni s jednim drugim parametrom, izgled je ovdje najmanje bitan, to zna svatko tko je osjetio težak teret debljine. Nije bitno biti raketa do ljeta, bitno je biti zdrav, dočekati starost u dobrom zdravlju, moći se slobodno kretati, ne bolovati od svih bolesti koje debljina sa sobom nosi. Ne treba ići u krajnost, ja sam stvarno zadovoljna sa sobom ovako kako sad izgledam'', zaključila je.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Na društvenim je mrežama svojedobno priznala i da je imala poremećaj prehrane te bi u trenutcima kad se osjećala loše posezala za frižiderom i utjehu pronalazila u hrani.

Meri Goldašić - 4 Foto: Instagram

Meri Goldašić - 10 Foto: Instagram

Meri Goldašić - 6 Foto: Instagram

''U jednom trenutku mi je jednostavno dosadilo, uhvatila sam se treninga, ali za razliku od ranijih pokušaja da smršavim ovaj put sam to napravila na dugoročno održiv način i prehranu i vježbe u potpunosti prilagodila sebi'', rekla je.

Meri Goldašić - 1 Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 2 Foto: Meri Goldašić/Instagram

