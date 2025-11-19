Imamo li prolaz? Hrvatska misica ovim se nastupom u badiću pokušava plasirati u top 30

Laura Gnjatović predstavila se u badiću na preliminarnom natjecanju u Tajlandu.

Danas se na izboru za Miss Universe u Tajlandu održava preliminarno natjecanje poslije kojeg će se odlučiti tko ulazi u top 30.

Naša misica Laura Gnjatović već se predstavila u badiću, a video svog izlaska za koji je pobrala samo komplimente podijelila je na Instagramu.

''Ti si curo za svjetske piste, divna si... taj pogled očima,taj hod i taj stav, sretno od srca'', ''Totalna dominacija'', ''Idemoooo'', ''Kakva žena, uhhh'', pišu joj u komentarima.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Prije nekoliko sati na izboru je predstavila i nacionalni kostim kojim se istaknula među drugim kandidatkinjama, pogledajte ga OVDJE.

No dok se natjecanje bliži samom finalu, izbor potresa skandal. O čemu se radi pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

