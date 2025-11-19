Raspad sistema na izboru za Miss Universe: Još jedan sudac dao ostavku dva dana prije finala

Još jedan sudac odustao je od suđenja na izboru za Miss Universe, samo dva dana prije finala.

Ovogodišnji izbor za Miss Universe obilježilo je već nekoliko skandala.

Jedan od sudaca ovogodišnjeg izbora, skladatelj Omar Harfouch iznenada je odustao samo tri dana prije međunarodnog događaja. Kako je naveo na svojem Instagramu, izrazio je svoju "duboku zbunjenost i zabrinutost" nakon što je doznao da je navodno formirana "impromptu" komisija kako bi se odabralo 30 finalistica među 136 zemalja sudionica.

Miss Universe - 1 Foto: Afp

Harfouch je tvrdio da je za komisiju za odabir saznao putem društvenih mreža. Također je ustvrdio da nijedan od "pravih" osam sudaca nije bio prisutan kada se grupa sastala.

Nakon njega, od sudjelovanja je odustao i još jedan sudac, francuski nogometni menadžer i bivši profesionalni nogometaš Claude Makélélé, prenosi People.

''StartFragment Sa žaljenjem moram objaviti da zbog nepredviđenih osobnih razloga neću moći prisustvovati događaju Miss Universe 2025. Ovo je bila teška odluka, jer Miss Universe držim u najvećem poštovanju. Ta platforma predstavlja osnaživanje, raznolikost i izvrsnost, vrijednosti koje sam tijekom cijele svoje karijere zagovarao. Iskreno se ispričavam organizaciji, natjecateljicama i svima uključenima te se nadam da ću u budućnosti moći doprinijeti pod boljim okolnostima. Hvala vam na razumijevanju i podršci'', napisao je.

Nedugo poslije ovih optužbi, oglasila se direkcija Miss Universe, poručivši kako Harfouchovi navodi nisu točni.

Miss Universe Foto: Profimedia

"Organizacija Miss Universe izričito pojašnjava da nije stvoren nikakav improvizirani žiri, da nijedna vanjska grupa nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice ili birati finalistice i da sve procjene natjecanja i dalje slijede utvrđene, transparentne i nadzirane MUO protokole", napisali su u službenom priopćenju, dodavši kako s poštovanjem prihvaćaju Harfouchovo povlačenje iz žirija. Isto tako, skladatelju su zabranili "korištenje, prikazivanje, referenciranje ili povezivanje s bilo kojim zaštitnim znakom Miss Universe, logotipom, titulom ili registriranim sadržajem, u bilo kojem formatu, mediju ili komunikaciji, bilo digitalnoj, pisanoj ili verbalnoj".

U žiriju su tako ostali brazilski umjetnik Romero Britto, kubanski novinar Ismael Cala, venecuelanska manekenka Sharon Fonseca, filipinski umirovljeni pjevač Louie Heredia, Miss Universe 2020. Meksikanka Andrea Meza, indijska badmintonka Saina Nehwal i glumica i Miss Tajlanda iz 1998. Dr. Chalida Thaochalee. Međutim, i ovaj sastav žirija već je izazvao mnoge komentare korisnika društvenih mreža, koji sumnjaju kako bi četiri člana žirija mogla biti naklonjenija predstavnicama latinskih zemalja.

Miss Universe Foto: Profimedia

Utječe li to na našu misicu?

Ukoliko je riječ samo o optužbama, naša Laura Gnjatović ima šanse ući u top 30, ukoliko već nije odabrana od strane ''improviziranog žirija''.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Finale izbora za Miss Universe 2025. održat će se prema planu, prekosutra, 21. studenog 2025., u dvorani Impact Challenger u Pak Kretu na Tajlandu.

Laura je ove noći na izboru predstavila i hrvatski nacionalni kostim. Više pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, odmah na početku boravka misica u Tajlandu direktor izbora posvađao se s jednom misicom. Više pročitajte OVDJE.

Nakon toga, uhićen je drugi direktor, više pročitajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Bilo je svega! Pogledajte nacionalne kostime misica s velikog natjecanja u Tajlandu

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Razvodi se Meri Goldašić! ''Dugo smo tražili načine, razgovarali...''