Hoćete li gledati izbor za miss i podržati našu Lauru?

Hrvatska ljepotica osvojila je svjetsku publiku, a očekivanja uoči finala nikad nisu bila veća.

Naša misica Laura Gnjatović slovi kao jedna od favoritkinji na 74. izbora za Miss Universe, a cijela Hrvatska s ponosom prati njezine nastupe iz Tajlanda.

Od prvog pojavljivanja privlači pozornost samouvjerenošću, elegancijom i upečatljivim nastupima, zbog čega je postala jedno od najspominjanijih imena ovogodišnjeg natjecanja.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Srpski mediji hvale našu misicu Lauru, evo što pišu o njoj!

Veliko finale održava se u petak, 21. studenog, točno u 2:00 sata ujutro po hrvatskom vremenu, pa će svi koji žele podržati našu Lauru morati ostati budni ili naviti alarm. Prijenos će biti dostupan na Telemundu, Peacocku, kao i na YouTube kanalu Miss Universe organizacije.

Hoćete li pratiti izbor za Miss Universe? Da, naravno

Ne, ne zanima me to Da, naravno

Ne, ne zanima me to Ukupno glasova:

Naša misica Laura objavila je službenu fotku u bikiniju uoči finala natjecanja. Više o tome pisali smo OVDJE.

Galerija 29 29 29 29 29

Pogledaji ovo Celebrity Zimska idila udvoje! Boris Rogoznica objavio fotku iz kreveta s misterioznom ženom

Za Dnevnik Nove TV javila se s Tajlanda, a kako su tekle pripreme saznajte OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: In Magazin

I srpski mediji hvale našu prekrasnu Lauru, OVDJE saznajte što pišu o njoj.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hvali je cijeli svijet! Naša misica Laura objavila službenu fotku u bikiniju uoči finala natjecanja

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Kako izgleda danas? Život ju je odveo u drugom smjeru nakon legendarne ''Dinastije''

Pogledaji ovo Celebrity Kako vam se sviđa ovaj retro stil? Chef Mate Janković promijenio imidž!