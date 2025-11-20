Hoćete li gledati izbor za miss i podržati našu Lauru?

Hrvatska ljepotica osvojila je svjetsku publiku, a očekivanja uoči finala nikad nisu bila veća.
Naša misica Laura Gnjatović slovi kao jedna od favoritkinji na 74. izbora za Miss Universe, a cijela Hrvatska s ponosom prati njezine nastupe iz Tajlanda.
Od prvog pojavljivanja privlači pozornost samouvjerenošću, elegancijom i upečatljivim nastupima, zbog čega je postala jedno od najspominjanijih imena ovogodišnjeg natjecanja.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Veliko finale održava se u petak, 21. studenog, točno u 2:00 sata ujutro po hrvatskom vremenu, pa će svi koji žele podržati našu Lauru morati ostati budni ili naviti alarm. Prijenos će biti dostupan na Telemundu, Peacocku, kao i na YouTube kanalu Miss Universe organizacije.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: In Magazin
Laura Gnjatović Foto: Instagram
