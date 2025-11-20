Srpski mediji hvale našu misicu Lauru, evo što pišu o njoj!

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović cijeli je svijet osvojila osobnošću i ljepotom, o njenom nastupu na svjetskom izboru raspisali su se i srpski mediji.

Bliži se finale izbora za Miss Universe u Tajlandu, a među favoritkinjama za pobjedu je upravo hrvatska misica Laura Gnjatović.

Lijepa Laura izgledom i osobnošću osvojia je svijet, a o njoj su se raspisali i srpski mediji koji ju hvale u svojim tekstovima.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

''Za nju kažu da je već pobijedila: Miss Hrvatske očarala sve - sutra je finale izbora za Mis Universe, a zgodnoj Lauri daju velike šanse za dobar plasman'', naslov je na portalu blic.rs.

Srpski portali o Lauri Gnjatović - 2 Foto: Screenshot

Vesti.rs pišu kako je Lijepa Hrvatica Laura Gnjatović oduševila na pripremama za Miss Universe, a o Lauri je pisao i bosanski portal klix.ba, koji je opisao nacionalni kostim u kojem se naša misica predstavila.

Srpski portali o Lauri Gnjatović - 1 Foto: Screenshot

Naša Laura sinoć se javila za Dnevnik Nove TV te otkrila kako izgledaju dani u Tajlandu.

"Ni posao na hitnoj mi nije ovako naporan. Dosta je naporno jer sam po cijele dane u visokim petama. Stopala su mi omotana u tapeove, ovo su rane, to vam je dva tjedna konstantnog hodanja u štiklama. Ja sam bez štikli jedino u sobi, a to je par sati noću i to je to, tako da naporan je tempo, shootinzi, snimanja, slikanja... Stvarno je cijeli dan bukiran od početka do kraja", riječi su Laure.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Velika su očekivanja, no kakvom se plasmanu ona sama nada?

"S bilo kakvim plasmanom bih bila zadovoljna. Naravno da ciljam na što veći, ali i da ga ne ostvarim, znam da sam dala sve od sebe", skromna je hrvatska predstavnica.

Otkrila je i više o skandalu koji je potresao izbor, a više pogledajte OVDJE.

Galerija 19 19 19 19 19

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Kako izgleda danas? Život ju je odveo u drugom smjeru nakon legendarne ''Dinastije''

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Nova drama na Miss Universe! Jedna od misica hitno hospitalizirana nakon strašnog pada