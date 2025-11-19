Jeste li vidjeli našu misicu na pisti? Večernja haljina ostavila je publiku bez daha!

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović odradila je i posljednje preliminarno natjecanje, ono u večernjoj haljini.

U dalekom Tajlandu nastavljena su preliminarna natjecanja u sklopu 74. izbora za Miss Universe. Ova faza odlučuje koje djevojke će ući u Top 30, a velike šanse ima i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović.

Nakon što se predstavila u nacionalnom kostimu inspiriranom periskom i badiću, 191 cm visoka Zadranka prošetala se i u prekrasnoj večernoj haljini, također inspiriranoj hrvatskom obalom.

Kako je napisala u objavi na svojem Instagramu, vatreno crvena haljina inspirirana je crvenim koraljima, a dizajnirala ju je dubrovačka dizajnerica Džemila Dilberović iz Lella Designa. Kao i u ranijim zadacima, Laura je samouvjereno hodala pistom, zbog čega su mnogi zazivali brend Victoria's Secret da ju angažiraju za iduću reviju.

"Wow! Predivna i ti i haljina", "Miss svemira", "Kakva žena", "Pomela si ih sve", "Ukrala je show", "Jednostavno zapanjujuće", "Apsolutno prekrasna", "Božanstvena", "Serviraš lice", pišu joj pratitelji na Instagramu.

Hrvatska je dosad četiri puta ušla u izlučnu fazu natjecanja, a zadnji puta je to bilo 2019. godine s Mijom Rkman.

