Kako izgleda danas? Život ju je odveo u drugom smjeru nakon legendarne ''Dinastije''

Nekadašnja zvijezda ''Dinastije'' proslavila je 83. rođendan. Prizore je objavila na Instagramu gdje je prati nešto više od 100 tisuća ljudi.

Plavooka glumica Linda Evans početkom 80-ih godina uživala je golemu slavu, a mnogi su je smatrali jednom od najljepših žena na svijetu. Svijet je osvojila ulogom Krystle Carrington u legendarnoj serije "Dinastija".

Ovih je dana proslavila 83. rođendan, a sve je zabilježila objavom na društvenim mrežama. Pozirala je u glamuroznoj zlatno-crnoj haljini, piše Daily Mail.

"Osamdeset tri – još uvijek zaljubljena u život. Zahvalna, blistava i spremna za ono što slijedi. Srce mi je puno, a zahvalnost golema. Novo fotografiranje, nove slike – i još uvijek toliko ljubavi prema ovom predivnom putovanju koje zovemo životom. Hvala vam što ste toliko važan dio toga'', napisala je na Instagramu.

Linda Evans Foto: Profimedia

Ali nije uvijek sve bilo tako glamurozno. Na vrhuncu slave, sve je djelovalo se kao da je spremna zakoračiti u Hollywood, koji joj je širom otvorio svoja vrata, ali ona je imala drugačiji plan.

Linda Evans Foto: Profimedia

Linda je 1989. godine napustila "Dinastiju" – i to samo nekoliko mjeseci prije završetka snimanja serije. Povukla se iz javnosti, prekinula s glumom i odlučila živjeti daleko od reflektora. Od tada je odigrala tek nekoliko manjih uloga.

Linda Evans Foto: Profimedia

Linda Evans Foto: Profimedia

Linda Evans Foto: Profimedia

Pisalo se da uživa u mirnom životu, ali je onda 2017. godine procurila snimka njezinog uhićenja koja je otkrila drugačiju istinu, piše Daily Mail. Lindu je policija uhitila 2014. godine zbog vožnje pod utjecajem opijata.

Linda Evans Foto: Profimedia

Glumica je o svojim problemima s opijatima progovorila u autobiografiji "Recipes for Life" koju je objavila 2011. godine, a tada je otkrila da je godinama patila od depresije te da je razmišljala o samoubojstvu. Dotakla se i ljubavnog brodoloma s bivšim suprugom, glumcem Johnom Derekom koji ju je ostavio zbog 30 godina mlađe Bo.

"Kad me ostavio zbog Bo, koja je tada imala 15 godina, željela sam umrijeti. Tada mi je to bila najgora stvar na svijetu koja mi se mogla dogoditi, život bez Johna. Bio mi je sve. Bila sam ljuta, bila sam tužna. Bila je to najgora mješavina stvari", napisala je Linda.

Linda Evans Foto: Profimedia

Nakon propalog braka, Evans se udala za glumca Stana Hermana od kojega se također razvela nakon četiri godine. Devet godina je ljubila i grčkog kompozitora Yannija s kojim je prekinula 1998. godine, a nikada nije postala majka.

Linda Evans Foto: Profimedia

Povremeno još uvijek glumi, a 2009. godine sudjelovala je u britanskom realityju "Hell's Kitchen" u kojem je i pobijedila.

