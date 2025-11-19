Pretraži
ima 83 godine

Kako izgleda danas? Život ju je odveo u drugom smjeru nakon legendarne ''Dinastije''

Piše H.L., Danas @ 05:58 Nekad i sad komentari
Linda Evans Linda Evans Foto: Profimedia

Nekadašnja zvijezda ''Dinastije'' proslavila je 83. rođendan. Prizore je objavila na Instagramu gdje je prati nešto više od 100 tisuća ljudi.

Meghan Markle najavila božićno izdanje "With Love, Meghan"
novi projekt
Meghan Markle se sprema za blagdane! Pogledajte najavu božićnog specijala
Miss Universe Jamajke Gabrielle Henry završila u bolnici
ostaje u bolnici
Nova drama na Miss Universe! Jedna od misica hitno hospitalizirana nakon strašnog pada
Franka Batelić podijelila sliku iz djetinjstva
osmijeh ostao isti
Prepoznajete li tko je ovo? Već kao dijete je bila rođena za scenu!
Petra Nižetić donosi duh Božića kakav je nekad bio - otkrila nam je koliko dugo priprema scenografiju za bajkovita božićna fotografiranja
priča iza objektiva
Petra Nižetić već tradicionalno priprema božićnu čaroliju koja nosi duh prošlosti
Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak
''nije propustila...''
Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''
Meri Goldašić razvela se od supruga Jure
potvrdila šuškanja
Razvodi se Meri Goldašić! ''Dugo smo tražili načine, razgovarali...''
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
pogledajte video
Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje!
Andrej Plenković u državnom posjetu Italiji: Sastao se s Meloni
SUSRET U RIMU
Plenković se sastao s Meloni: Dočekala ga je riječima koje nije očekivao
Svjedočanstva iz hangara smrti u Borovo commerceu: Torture, ubojstva i majke koje i danas čekaju istinu
obilježavanje stradanja
Jeziva svjedočanstva! Preživio je dva strijeljanja u Borovu: "Onaj koji me htio ubiti poslije je radio kao policajac"
Maloljetnici na razgovoru u krim policiji
šokantna vatrena stihija
Maloljetnici u policiji! Policija raspetljava detalje požara u Vjesniku: "Ne vjeruju da se dogodio tehnički kvar, nego..."
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
