Hrvatska Miss Universe iz Tajlanda za Dnevnik Nove TV: "Naravno da ciljam na što veći plasman..."

Uoči svjetskog izbora Miss Universe naša predstavnica, Laura Gnjatović, ima razloga sanjati o kruni. Samo za Dnevnik Nove TV medicinska sestra hitne pomoći u Dubrovniku otkriva kako su izgledale pripreme u Tajlandu, gdje između 133 natjecateljice slovi za jednu od najvećih favoritkinja.

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović posljednja dva tjedna nalazi se u Tajlandu, gdje će se u petak održati finale izbora za Miss Universe.

Dva dana do finala naša predstavnica na izboru za najljepšu ženu svijeta uživa podršku sa svih kontinenata.

"Iz Perua, Brazila, čak i Obale Bjelokosti, s obzirom na to da su vidjeli da sam jako dobra s curom iz Čilea, Kostarike, Portorika također", izjavila je Laura Gnjatović, koja je u srijedu odradila preliminarna natjecanja u nacionalnom kostimu, kupaćem kostimu i večernjoj haljini.

Latinosvijet osvojila je poznavanjem španjolskog jezika, a naučila ga je iz sapunica.

Sigurnost joj daje podrška koju uživa iz domovine.

"Automatski mi je nekako i lakše prolaziti kroz sve ovo jer mi je čak jedan dio ljudi rekao da bez obzira na plasman, to mi je najdraže, da sam ja njihova pobjednica, pa me to motivira, nemate pojma koliko", poručila je lijepa Zadranka, koja živi i radi u Dubrovniku kao medicinska sestra.

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li vidjeli našu misicu na pisti? Večernja haljina ostavila je publiku bez daha!

Za ulazak među deset favoritkinja između 133 predstavnice tempo je bio ubitačan.

"Ni posao na hitnoj mi nije ovako naporan. Dosta je naporno jer sam po cijele dane u visokim petama. Stopala su mi omotana u tapeove, ovo su rane, to vam je dva tjedna konstantnog hodanja u štiklama. Ja sam bez štikli jedino u sobi, a to je par sati noću i to je to, tako da naporan je tempo, shootinzi, snimanja, slikanja... Stvarno je cijeli dan bukiran od početka do kraja", riječi su Laure.

Velika su očekivanja, no kakvom se plasmanu ona sama nada?

"S bilo kakvim plasmanom bih bila zadovoljna. Naravno da ciljam na što veći, ali i da ga ne ostvarim, znam da sam dala sve od sebe", skromna je hrvatska predstavnica, čiji je osobni favorit predstavnica Obale Bjelokosti.

Izbor je obilježio i skandal između meksičke i tajlandske organizacije, a Laura je pojasnila što se događalo iza scene.

"Vratili smo djevojku iz Meksika u natjecanje. Ona je trebala biti izbačena, ali smo se izborile da je vratimo i da stanemo na kraj toj nepravdi. Ovo ostalo što se događalo, ja nemam blage veze zato što smo mi cure zaokupirane našim osobnim rastom i rasprostranjivanjem imena naše zemlje, generalno, tako da nisam uspjela ni popratiti što se događalo dalje. Meni je bitno da je cura vraćena na svoje mjesto i da je sve prošlo korektno", otkrila je Laura Gnjatović.

Najvažnije je pitanje - stiže li kruna u Hrvatsku?

"Nadam se da će sve proći u redu i da ćemo se idući put čuti s ovakvom perspektivom jer će ovdje nešto stajati", poručila je Laura pokazujući krunu.

U petak na svjetskom izboru navijamo za našu Lauru.

