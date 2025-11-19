Ana Ivanović nakon razvoda donijela veliku odluku: "Važno je da se riješe neke stvari..."

Nakon razvoda od Bastiana Schweinsteigera, Ana Ivanović je donijela važnu odluku o selidbi.

Nekadašnja prva tenisačica svijeta Ana Ivanović navodno planira povratak u Srbiju, svega nekoliko mjeseci od kraha braka s bivšim njemačkim nogometašem Bastianom Schweinsteigerom.

Prema pisanju srpskih medija, 38-godišnja nekadašnja sportašica je posljednjih deset godina živjela na relaciji između Njemačke i Španjolske, točnije Mallorce, no njoj bliski izvori tvrde da sada želi provoditi što više vremena u domovini te traži nekretninu u Beogradu.

"Za Anu Beograd nije samo mjesto odrastanja, to je osjećaj pripadnosti, toplina i ritam grada, koji nijedna svjetska metropola ne može zamijeniti. Nakon naporne sportske karijere i godina života u inozemstvu, prirodno je da sve više cijeni mir, stabilnost i blizinu najbližih", ispričao je izvor za srpske medije, dodavši kako ona i dalje ima obveze u Španjolskoj i Njemačkoj, zbog kojih će morati putovati.

"Obitelj u njenom slučaju igra glavnu ulogu u toj odluci. Svi žive u Beogradu. Važno joj je da se riješe još neke stvari, na kojima ona već radi. Nisam ulazio u detalje, ali znam da sve ide u smjeru njenog definitivnog povratka. Otkako se razvela, mnogo više je posvećena obitelji i poslovnim projektima koje vodi iza reflektora", dodao je izvor.

Ivanović, koja je zaključila svoju tenisku karijeru 2016., s osvajačem Svjetskog prvenstva 2014. je počela vezu u rujnu 2014., a veliko vjenčanje je održano u Veneciji dvije godine kasnije. U braku koji je trajao devet godina dobili su trojicu sinova, s kojima je viđena u Beogradu od proljeća ove godine, kada je vijest o razvodu došla na naslovnice svjetskih medija.

