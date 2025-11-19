Britanska misica pala nasred pozornice tijekom natjecanja, odmah se oglasila

Publika je mislila da je doživjela nezgodu, no Miss Velike Britanije sve je izvela namjerno – i time poslala važnu poruku.

Na glamuroznoj pozornici u Tajlandu, u sklopu 74. izdanja izbora za Miss Universe, održan je spektakularni National Costume Show. Za neke taj nastup nije prošao glatko, ili se tako barem činilo na prvi pogled.

Naime, pažnju svih ukrala je Miss Velike Britanije, Danielle Latimer , koja je na pozornici napravila nešto što nitko nije očekivao, piše Daily Mail.

Latimer se pojavila u kostimu inspiriranom legendarnim likom Elize Doolittle iz filmskog klasika ''My Fair Lady'', a u jednom trenutku pala je na pozornici. I dok su mnogi gledatelji pomislili da se poskliznula, ona se u trenu podigla, odbacila kaput i otkrila raskošnu večernju haljinu, što je izazvalo oduševljenje publike.

Nakon nastupa javila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama te otkrila da je sve bilo pomno koreografirano i da je pad bio dio performansa.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?

"Ne mogu vjerovati da sam to upravo učinila. Vjerojatno ću završiti u Daily Mailu zbog pada na pozornici. Nadam se. Dala sam sve od sebe", rekla je, a zatim otkrila i da je slomila nokat prilikom pada.

Danielle Latimer Foto: Instagram

''Oni od vas koji su me pitali što je moj kostim, nadam se da razumijete. To sam ja. Za one koji me ne poznaju, odrasla sam u East Endu u Londonu, vjerojatno u jednom od najsiromašnijih područja Ujedinjenog Kraljevstva osamdesetih godina. Biti djevojka s naglaskom iz East Enda, koja se usavršila da bi bila na pozornici Miss Universe, predstavlja moju transformaciju kao ljudskog bića", dodala je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Raspad sistema na izboru za Miss Universe: Još jedan sudac dao ostavku dva dana prije finala

OVDJE pogledajte nacionalne kostime misica s velikog natjecanja u Tajlandu.

Imamo li prolaz? Hrvatska misica nastupom u badiću pokušava plasirati u top 30. Detalje saznajte OVDJE.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Bombastičnim dekolteom užarila je društvene mreže

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Bilo je svega! Pogledajte nacionalne kostime misica s velikog natjecanja u Tajlandu

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer prvi put progovorio o detaljima veze s muškarcem koji mu je ukrao srce