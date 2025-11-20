Kako vam se sviđa ovaj retro stil? Chef Mate Janković promijenio imidž!

Kuhar Mate Janković ponovno je iznenadio javnost, ovoga puta potpuno novim imidžem.

Poznati chef Mate Janković ovih se dana pojavio u javnosti s potpuno osvježenim stilom koji nije prošao nezapaženo.

Na nedavnom predstavljanju adventskih delicija za Fooling around u Zagrebu privukao je pažnju novim imidžem – pomno njegovanima brkovima, koji su mu dali dozu retro šarma i potpuno drukčiji vizualni identitet.

Mate Janković - 1 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Također, Mate je promijenio i dioptrijske naočale, a sviđa li se vama njegov retro stil recite nam u anketi.

Kakav vam je novi imidž Mate? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Mate je prošle godine na društvenim mrežama otkrio da je smršavio gotovo 30 kila, ali i i da to nije jedina promjena koja mu se dogodila u posljednje dvije godine, otkako je odlučio okrenuti novu stranicu u životu.

Mate Janković - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Pogledaji ovo Zanimljivosti Srpski mediji hvale našu misicu Lauru, evo što pišu o njoj!

"Prije nepune dvije godine bio sam nezadovoljan načinom na koji sam vodio život, nisam iskorištavao svoj potencijal i odlučio sam se na promjenu gotovo svega. Plitki među vama misle da je promjena samo mršavljenje, ali to je vrh sante leda. Velika većina ljudi koja se odluči izgubiti kile padne upravo na mentalitetu u kojem je to jedini cilj. Ja sam htio promijeniti život, a s time i riješiti se SVIH loših navika koje su me sprječavale da budem bolja verzija sebe. Najveća je zamka u tome da prihvatimo sebe i kažemo si da smo u redu takvi kakvi jesmo. U pravilu - jesmo ku*ac. I to bez razlike SVI. Takav stav ne ostavlja prostor za rad na sebi i pozitivne promjene. U redu je prihvatiti stvari koje je na sebi nemoguće promijeniti. Primjerice - ne mogu biti viši. Ali mogu živjeti zdravije, mogu biti bolji otac, mogu davati sve od sebe i tjerati se disciplinom da živim bolje. Mogu biti bolji čovjek", napisao je na svojem profilu na Facebooku ranije.

Mate Janković Foto: Josip Moler/Cropix

Poznati na špici: Mate Janković Foto: Josip Moler/Cropix

Inače, Mate se od svojih prvih dana slave drastično promijenio, a kako je izgledao tada prisjetite se OVDJE.

Mate Janković Foto: Goran Mehkek/Cropix

Galerija 17 17 17 17 17

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako izgleda danas? Život ju je odveo u drugom smjeru nakon legendarne ''Dinastije''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zimska idila udvoje! Boris Rogoznica objavio fotku iz kreveta s misterioznom ženom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kada je finale svjetskog izbora Miss Universe i gdje ga možete pratiti?

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle se sprema za blagdane! Pogledajte najavu božićnog specijala