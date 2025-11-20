Kada je finale svjetskog izbora Miss Universe i gdje ga možete pratiti?

Naša misica plijeni pažnju na svakom koraku, a napetost raste uoči finalne večeri Miss Universe.
Naša misica Laura Gnjatović ovih dana osvaja Tajland, gdje se održava 74. izbor za Miss Universe.
Hrvatska predstavnica od samog početka natjecanja plijeni poglede, a komentari na društvenim mrežama puni su hvale — mnogi je već svrstavaju među favoritkinje ovogodišnjeg izdanja.
Galerija 26 26 26 26 26
A ono što najviše zanima publiku jest – kada ćemo saznati tko odnosi krunu i gdje se finale može pratiti. Završna večer Miss Universe održat će se u petak, 21. studenog, u 2:00 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Prijenos će biti dostupan na Telemundu, na streaming servisu Peacock, ali i na YouTube kanalu Miss Universe organizacije, gdje će gledatelji iz cijelog svijeta moći pratiti izbor.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR
Hrvatska Miss Universe javila se za Dnevnik Nove TV i otkrila kako su izgledale pripreme u Tajlandu. Prilog pogledajte OVDJE.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje! Više o tome pisali smo OVDJE.
Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram Screenshot
Oduševila je sve i prizorime u bikiniju. Detalje pročitajte OVDJE.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
A kako izgleda na velikom natjecanju u večernjoj haljini pogledajte OVDJE.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
