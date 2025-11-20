Kada je finale svjetskog izbora Miss Universe i gdje ga možete pratiti?

Naša misica plijeni pažnju na svakom koraku, a napetost raste uoči finalne večeri Miss Universe.

Naša misica Laura Gnjatović ovih dana osvaja Tajland, gdje se održava 74. izbor za Miss Universe.

Hrvatska predstavnica od samog početka natjecanja plijeni poglede, a komentari na društvenim mrežama puni su hvale — mnogi je već svrstavaju među favoritkinje ovogodišnjeg izdanja.

Galerija 26 26 26 26 26

A ono što najviše zanima publiku jest – kada ćemo saznati tko odnosi krunu i gdje se finale može pratiti. Završna večer Miss Universe održat će se u petak, 21. studenog, u 2:00 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Prijenos će biti dostupan na Telemundu, na streaming servisu Peacock, ali i na YouTube kanalu Miss Universe organizacije, gdje će gledatelji iz cijelog svijeta moći pratiti izbor.

Hoćete li pratiti izbor za Miss Universe? Da, naravno

Ne, ne zanima me to Da, naravno

Ne, ne zanima me to Ukupno glasova:

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

Pogledaji ovo inMagazin Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''

Hrvatska Miss Universe javila se za Dnevnik Nove TV i otkrila kako su izgledale pripreme u Tajlandu. Prilog pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje! Više o tome pisali smo OVDJE.

Laura Gnjatović - 1 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj u problemima: "Apsolutno su posvuda!"

Oduševila je sve i prizorime u bikiniju. Detalje pročitajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

A kako izgleda na velikom natjecanju u večernjoj haljini pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Kako izgleda danas? Život ju je odveo u drugom smjeru nakon legendarne ''Dinastije''

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?

Pogledaji ovo Celebrity Nova drama na Miss Universe! Jedna od misica hitno hospitalizirana nakon strašnog pada