Pretraži
''doktor je odlučio što treba''

Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''

Piše Gordan Vasilj/H.L., Danas @ 19:42 inMagazin komentari
In Magazin: Doris Dragović - 3 In Magazin: Doris Dragović - 3 Foto: In Magazin

I nakon 43 godine na glazbenoj sceni, Doris Dragović i dalje nastupa punom parom. Legendarna pjevačica do kraja godine objavit će novi album. Našem Gordanu Vasilju otkrila je sve o suradnji s Ivanom Huljićem, pjesmi koja je postala himna nogometaša Hajduka, ali i nedavnoj operaciji očne mrene.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Miss Universe Jamajke Gabrielle Henry završila u bolnici
ostaje u bolnici
Nova drama na Miss Universe! Jedna od misica hitno hospitalizirana nakon strašnog pada
Franka Batelić podijelila sliku iz djetinjstva
osmijeh ostao isti
Prepoznajete li tko je ovo? Već kao dijete je bila rođena za scenu!
Petra Nižetić donosi duh Božića kakav je nekad bio - otkrila nam je koliko dugo priprema scenografiju za bajkovita božićna fotografiranja
priča iza objektiva
Petra Nižetić već tradicionalno priprema božićnu čaroliju koja nosi duh prošlosti
Hrvatska Miss Laura Gnjatović favoritkinja pred finale Miss Universe
stiže li kruna u Hrvatsku?
Hrvatska Miss Universe iz Tajlanda za Dnevnik Nove TV: "Naravno da ciljam na što veći plasman..."
Kviz o filmu ''Dobri Will Hunting''
nagrađen oskarom
Koliko zapravo znate o filmu koji je Matta Damona lansirao u zvijezde?
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak
''nije propustila...''
Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''
Meri Goldašić razvela se od supruga Jure
potvrdila šuškanja
Razvodi se Meri Goldašić! ''Dugo smo tražili načine, razgovarali...''
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
pogledajte video
Naša misica na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim koji nosi plemenito značenje!
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Sjeverna Koreja pogubila bračni par pred djecom: Stotine prisilno gledale strijeljanje
Grozota
Sjeverna Koreja pogubila bračni par, a razlog je nevjerojatan: Stotine prisiljene gledati strijeljanje, čak i djeca
IMAŠ PRAVO Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Jeste li znali da imate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa?
Velika promjena na granici s BiH: Ako ovo niste napravili nećete moći napustiti zemlju
Vozači oprez
Velika promjena na granici sa susjedima! Ako ovo niste napravili, nećete moći napustiti zemlju
show
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Meri Goldašić razvela se od supruga Jure
potvrdila šuškanja
Razvodi se Meri Goldašić! ''Dugo smo tražili načine, razgovarali...''
Josip Radeljak Dikan pohvalio se putovanjem svoje kćeri Lane Radeljak
''nije propustila...''
Dikan se pohvalio potezom svoje kćeri koji ga je oduševio: ''Ponosan sam na moje suho zlato''
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
Piše psihologinja
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Stavio kameru u perilicu posuđa, a snimka je iznenadila gledatelje
Zanimljivo
Stavio kameru u perilicu posuđa, a snimka je iznenadila gledatelje
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Nezgodno
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Tražio Amerikance da izgovore hrvatske riječi, rezultati nasmijali cijelu regiju
Kako su se snašli?
Tražio Amerikance da izgovore hrvatske riječi, rezultati nasmijali cijelu regiju
tech
Znanstvenici došli do nevjerojatnog otkrića kako tumori sprječavaju imunološki sustav da ih uništi
Ključ za buduće terapije
Znanstvenici došli do nevjerojatnog otkrića kako tumori sprječavaju imunološki sustav da ih uništi
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
Što to točno znači?
Znanstvenici su pronašli ogromnu pukotinu ispod jednog od vulkana u našem susjedstvu
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
sport
Tužna vijest potresla hrvatski sport: Preminuo jedan od najboljih trenera
Ogroman gubitak za gimnastiku
Tužna vijest pogodila hrvatski sport: Preminuo jedan od najboljih trenera
Strašan udar za FIFA-u: Oni pripremaju novo Svjetsko prvenstvo: Zvat će Srbiju i BiH?
kakav plan!
Strašan udar za FIFA-u! Oni pripremaju novo Svjetsko prvenstvo: Zvat će Srbiju i BiH?
Marko Arnautović: "18. studeni sada mora postati državni praznik za sve"
Ima poruku za političare
Marko Arnautović: "18. studeni mora postati državni praznik za sve"
tv
Kumovi: Dogodila se sreća u nesreći – moraju djelovati brzo
KUMOVI
Kumovi: Dogodila se sreća u nesreći – moraju djelovati brzo
MasterChef: Izgleda da su svi bili iznenađeni Markovim odličnim tanjurom - čak i on sam!
DOBAR SPOJ
Izgleda da su svi bili iznenađeni Markovim odličnim tanjurom - čak i on sam!
MasterChef: Povuci-potegni između Renate i chefa Stjepana: "Radite toliko banalne greške!"
DRUGAČIJA TEHNIKA
Povuci-potegni između Renate i chefa Stjepana: "Radite toliko banalne greške!"
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Za svačiji džep
"Najljepši europski grad u koji nitko ne ide": Ljepotan koji ima 12 rijeka, 21 otok i stotine patuljaka...
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
Recept za brze fritule
TAKO JEDNOSTAVNO
Imamo najlakši recept za brze fritule, gotove su za tren i savršene
sve
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Tužna vijest potresla hrvatski sport: Preminuo jedan od najboljih trenera
Ogroman gubitak za gimnastiku
Tužna vijest pogodila hrvatski sport: Preminuo jedan od najboljih trenera
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene