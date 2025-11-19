Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''

I nakon 43 godine na glazbenoj sceni, Doris Dragović i dalje nastupa punom parom. Legendarna pjevačica do kraja godine objavit će novi album. Našem Gordanu Vasilju otkrila je sve o suradnji s Ivanom Huljićem, pjesmi koja je postala himna nogometaša Hajduka, ali i nedavnoj operaciji očne mrene.

Doris Dragović je još od 80-ih u samom glazbenom vrhu na ovim prostorima. Njezin jedinstven vokal i bezvremenski hitovi obilježili su generacije, a za njezine koncerte se uvijek traži ulaznica više.

''Dok ima smisla, bit će mene. Kad se izgubi smisao, onda me neće više biti, tako da evo, očito još uvijek ima smisla pa smo u tempu.''

A publika je tek nedavno otkrila njezinu 28 godina staru pjesmu 'Tek iz navike', koja je postala velik hit i među nogometašima Hajduka, a nakon pobjeda je iz sveg glasa pjevaju u svlačionici.

''To je dokaz da nikad ne znaš kad neka pjesma dobije neki puni smisao, neki puni razlog. Evo, ljudi su je izvukli, jer im je bio zgodan tekst, jer im je bio zgodan ritam, jer se dobro pjeva, a meni je to bilo izuzetno drago zbog mog dragog prijatelja Pere Kozomare, koji je autor te pjesme.''

- Jeste zaboravili tekst te pjesme?

''Daaa, trebalo je ponovit gradivo.''

- Jeste vidjeli video iz svlačionice Hajduka?

''Ajme jesam, pokazao mi je muž. Zbilja je štosno, nekako kao da se poklopilo.''

A na radost mnogobrojnih obožavatelja ove karizmatične pjevačice, nakon čak 16 godina, prije božićnih blagdana će objaviti novi album, koji autorski potpisuje njezin, kako mu od milja govori, ''drugi sin'' Ivan Huljić.

''Možda je najbolje sve Vjekoslava rekla. Zove i kaže 'dobar dan, ovdje majka tvog sina' (smijeh), slatko smo se nasmijale obje, jer ima tog nečeg kad dijete primiš i počneš ga pratiti, ako ga već nisi rodio. Nekako ti svaki korak tog djeteta postaje važan, pa vidiš kako se to pretvara u predivnog čovjeka koji ima enorman talent i meni je privilegij u ovoj fazi mog života dobiti takve pjesme kao što ih on napiše.''

Jednu od naših najvećih zvijezda već dvije godine na svakom nastupu prati zanimljiv transparent.

''Dakle kad je od nikud izronio, ali to je bio improvizirani plakat, to je bilo na kartonu, nacrtane ribe, napisano 'pivaj nam srdelu'. I ja sam mislila evo, odličan štos, dobro ajde, pa sam objašnjavala da sam ja gospođa u godinama, da sam u finoj fazi i to. Međutim, mi smo je tada otpjevali i gotovo svaki naš sljedeći koncert netko s kartonom nekim i s ribom se pojavi i ta me riba prati u životu i ne pušta više.''

Bez ''Srdele'' tako više ne može proći nijedan koncert Doris Dragović, a njezin suprug Mario Budimir, s kojim je 35 godina u skladnom braku, je najglasnije pjeva.

''Nekako mi je ona više bila za moju mlađu fazu, fazu veće force, skakanja, međutim, evo ne puštaju i sad kad ti još i muž krene, onda ćemo se vidit doma.''

64-godišnja Splićanka nam je otkrila da je nedavno operacijom riješila problem s očnom mrenom i oslabljenim vidom.

''O da, vidim ja prišt, vidim ja sve što se događa, da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda riješiti, a kako se ja u doktora Gabrića pouzdam, onda neka on odluči što treba.''

A mnogobrojnoj publici trebaju njezine pjesme pa će im novi album sigurno biti najbolji božićni poklon.

