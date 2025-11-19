Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj u problemima: "Apsolutno su posvuda!"

Američki influencer Justus Reid, koji je kupio kuću u Hrvatskoj za 5000 eura, pokazao je kako se bori sa smrdljivim martinima.

Amerikanac Justus Reid, kojeg smo imali priliku upoznati u emisiji "Supertalent", posljednjih mjeseci uređuje kuću u Hrvatskom zagorju koju je kupio za 5000 eura.

Klet koja je isprva bila u ciglama usred šume lagano poprima obrise pravog doma, no omiljeni influencer naletio je na probleme.

U pitanju su smrdljivi martini, koji su se zalijepili za fasadu i novoizgrađenu drvenu terasu. Jedan smrdljivi martin zasmetao je i novopridošlici, crnom mačiću Rogiju.

Justus Reid - 2 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid - 3 Foto: TikTok Screenshot

Justus Reid - 4 Foto: TikTok Screenshot

"Oni su apsolutno svuda, pogotovo kada sunce izađe van. Oni ne samo da usmrde sve, nego ostavljaju mrlje kada god ih zgnječiš", ispričao je Justus, zahvalivši se jednoj tvrtci koja mu je ustupila proizvode za obijanje kukaca.





U novom videu pridružila mu se i djevojka Angie, koja mu je pomogla u bojanju daski za drvenu terasu, a poslije mjesec dana ulio je cement na mjesto gdje planira ugraditi jacuzzi.

Justus Reid - 6 Foto: TikTok

Justus Reid na Instagramu Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njemu u uređenju pomažu "susjedi", a kako im se zahvalio, pogledajte OVDJE.

