Kako je Dianin intervju utjecao na Williama? Zbog svega je morala intervenirati i kraljica!

Princ William bio je bijesan na svoju majku princezu Dianu zbog razgovora s Martinom Bashirom.

Prošlo je 30 godina otkako je emitiran intervju koji je zauvijek promijenio britansku kraljevsku obitelj. Razgovor princeze Diane i Martina Bashira iz 1995., koji je gledalo više od 20 milijuna ljudi, ušao je u povijest zbog rečenice: "bilo nas je troje u ovom braku".

No, dok je tada bio slavljen kao novinarski trijumf, danas je simbol prijevare, manipulacije i boli, posebno za tada 13-godišnjeg princa Williama.

Princ William i princeza Diana - 4 Foto: Profimedia

Princ William i princeza Diana - 2 Foto: Profimedia

Prema knjizi "Bitka braće", mladi William gledao je intervju sam, u uredu svog profesora u Etonu. Kad su ga našli, sjedio je "slomljen na sofi", s očima "crvenim od suza".

I dok je javnost bila šokirana Dianinim priznanjima o braku, aferama, mentalnom zdravlju i romansi s Jamesom Hewittom, William je u tom trenutku bio tek dječak tek nedavno suočen s razvodom svojih roditelja.

Kraljevska biografkinja Tina Brown tvrdi kako se sama kraljica Elizabeta II bojala da bi William mogao "doživjeti živčani slom".

Princ William i kraljica Elizabeta - 3 Foto: Afp

Princ William - 2 Foto: YouTube Screenshot

Uoči emitiranja, ravnatelj Etona zamolio je Dianu da osobno razgovara sa sinom kako bi ga pripremila na sve što bi moglo biti otkriveno.

Kad se intervju emitirao, William je rekao prijatelju da ga je "preplavio osjećaj užasa" čim je vidio majčino lice na ekranu, a nakon emisije, Diana je pokušala nazvati Williama, no odbio je javiti se. S druge strane, njegov brat Harry je pak odbio gledati.

Simone Simmons, bliska prijateljica princeze, tvrdi da je William bio "duboko povrijeđen" što su se intimni detalji obitelji našli na televiziji.

Princ William i princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Princ William - 3 Foto: YouTube Screenshot

Najviše ga je pogodilo što je javno govorila o aferi s Jamesom Hewittom, ponižavanje njegovog oca, tada princa Charlesa i izlaganje njihove obitelji podsmijehu.

Diana je tek kasnije shvatila kakvu štetu je učinio njezin razgovor s Bashirom, no ono što tada nije znala da je cijeli razgovor dobiven na temelju laži.

Godinama kasnije, istraga je otkrila da je Bashir koristio krivotvorene bankovne izvode, uvjeravao Dianu da je špijuniraju MI6 i Charlesovi ljudi te manipulirao njezinim strahovima i paranojom.

Princ William i kraljica Elizabeta - 1 Foto: Afp

Princ William i kraljica Elizabeta - 2 Foto: Afp

BBC je službeno priznao greške, ispričao se Williamu i Harryju, te obećao da se intervju više nikada neće emitirati. Usprkos tome, Dianina popularnost je narasla na 92% nakon emitiranja, no intervju je ostavio dubok, trajan ožiljak na njezinim sinovima. Posebno na Williamu, koji je tada prvi put osjetio koliko javnost može biti okrutna i koliko je teško živjeti kao dijete u središtu najpoznatijeg braka na svijetu.

Nedavno je rekreirao Dianinu fotografiju u Rio de Janeiru. Više pročitajte OVDJE.

