Meghan Markle se sprema za blagdane! Pogledajte najavu božićnog specijala

Meghan Markle objavila je najavu božićnog izdanja svoje emisije "With Love, Meghan".

Meghan Markle objavila je najavu božićnog izdanja svoje emisije "With Love, Meghan", koja će doći na Netflix 3. prosinca.

Opisujući blagdane kao vrijeme povezivanja s ljudima koje volimo, glumica i nekadašnja članica kraljevske obitelji se u jednom trenutku vidi kako ljubi svog supruga, princa Harryja.

"Biti domaćica ili domaćin znači učiniti da se ljudi osjećaju ugodno", rekla je Meghan u najavi, naglasivši da je sezona darivanja ujedno prilika za prihvaćanje tradicije.

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

U najavi svoje emisije 44-godišnjakinja je gledateljima dala mali uvid u to kako ona, njezin suprug i dvoje djece Archie (6) i Lilibet (4) obilježavaju blagdane. U jednom dijelu vidi se kako majka dvoje djece priprema tanjur božićnih kolačića i mlijeko u personaliziranoj šalici s Djedom Božićnjakom, na kojoj stoje imena Archie i Lilibet. Drugdje se smije dok ukrašava slatke pahuljice i priprema ručno izrađene adventske kalendare s porukama i malim poklonima za svoje najmlađe, a ujedno je iskoristila priliku da promovira tri nove vrste džema svog brenda As Ever.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram Screenshot

Meghan Markle - 3 Foto: Instagram

Poput glavne verzije "With Love, Meghan", i božićno izdanje snimljeno je u Montecitu, gdje živi sa suprugom i djecom, no ne u njihovom domu vrijednom 14,65 milijuna dolara, već u seoskom imanju vrijednom 8 milijuna dolara u vlasništvu filantropa Toma i Sherrie Cipolla, koji žive tek nekoliko minuta od Sussexovih. U prazničnom izdanju emisije pridružuju joj se teniska zvijezda Naomi Osaka, chef Tom Colicchio, stručnjak za gostoljubivost Will Guidara, filantropkinja Kelly McKee Zajfen i dugogodišnja prijateljica Lindsay Roth.

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Instagram

Meghan Markle Foto: Instagram

Paralelno s božićnim izdanjem emisije, Meghan je lansirala i božićnu kolekciju svog brenda As Ever, koja je od prvog trenutka doživjela kritike, od previše neutralnih tonova do skupog naplaćivanja.

Nakon što je originalni ugovor vrijedan 100 milijuna dolara s Netflixom istekao u rujnu, par je potpisao novi ugovor no daleko manji nego prvotni. U pitanju je first-look ugovor, što znači da Netflix prvi odlučuje želi li financirati njihov projekt, ali nije obvezan to učiniti.

