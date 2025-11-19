Prepoznajete li tko je ovo? Već kao dijete je bila rođena za scenu!

Franka Batelić prisjetila se svog djetinjstva objavom slike u narodnoj nošnji.
Pjevačica i poduzetnica je na Instastoryju podijelila sliku iz djetinjstva na kojoj pozira u, čini se, tradicionalnoj narodnoj nošnji i izgleda preslatko.
Franka Batelić Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot
Mala Franka na fotografiji s ponosnim osmijehom pozira u nošnji bogatoj motivima, dok oko vrata nosi maramu. Uz sve to, zauzela je i pravi scenski stav, kao da je već tada znala da ju čeka pozornica.
Uz fotografiju je kratko napisala: "Mića Istrijanka", naglasivši time koliko je vezana za svoj kraj i tradiciju s kojom je odrasla.
Franka Batelić - 3 Foto: Boris Scitar/Pixsell
Franka Batelić - 1 Foto: Boris Scitar/Pixsell
Franka Batelić Foto: Instagram
Franka Batelić u Parizu - 3 Foto: Franka Batelić/Instagram
Franka je svoju glazbenu karijeru započela još kao tinejdžerica pobjedom u showu "Showtime", a do danas je postala jedna od najupečatljivijih pjevačica na našoj glazbenoj sceni. Osim pjevanjem, odnedavno glumi u kazalištu, od ranije je pokrenula svoju make-up brend Frankly Good, a od 2018. u braku je s bivšim nogometašem i danas pomoćnikom izbornika nogometne reprezentacije Vedranom Ćorlukom, s kojim ima dvoje djece.
Franka Batelić Ćorluka Foto: Instagram
Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka je tako još jednom pokazala da, gdje god da te karijera i život odvedu, obitelj i korijeni zauzimaju posebno mjesto u njezinom srcu.
